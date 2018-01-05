CHP'de Beşiktaş şoku

CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin ardından dün de Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevinden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada şöyle denildi:



“Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamında malvarlığına yönelik olarak yürütülen soruşturma, FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan yürütülen soruşturma, belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız kişisel menfaat temin edilmesi ve görevi kötüye kullanma niteliğindeki diğer eylemlerinden hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle Murat Hazinedar Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştır. Hüseyin Avni Sipahi’nin belediye meclis üyeliği görevinden uzaklaştırılmasında, imar ve ruhsat işlemlerinde talep sahiplerinin kendisine yönlendirildiği ve bağış adı altında zorla para alınmasına aracılık ettiği, haksız kişisel menfaat sağladığı, malvarlığında ciddi artışlar olduğu yönündeki iddialarla ilgili yürütülen soruşturmalar dikkate alınmıştır. Çetin Kırışgil’in belediye meclis üyeliği görevinden uzaklaştırılmasında ise kayıt dışı paraların transferine aracılık ettiği yönündeki iddiayla ilgili yürütülen soruşturma göz önünde bulundurulmuştur.”



'SÜLALEMDE FETÖ'YE MENSUP BİR KİŞİ BULAMAZLAR'

Görevinden uzaklaştırılan Hazinedar, belediye binası önünde açıklama yaptı: “Uzaklaştırılma gerekçem, birtakım yolsuzluk iddialarıyla birlikte 2016’dan beri hakkımda FETÖ/PDY üyeliği iddiasıyla yürütülen soruşturmalar. Değil ben, ailemde, sülalemde, değil bu darbeci cemaate, hiç bir cemaate mensup bir tek kişi bulamazlar. 17/25 Aralık’tan önce dahi avukat ve işadamı kimliğimle bu terör örgütünün organizasyonlarıyla küçücük bir işimiz olmamıştır. Soruşturma evladıma, eşime de yöneltilmiştir.Yurtdışına çıkış yasağı konularak, pasaportları ellerinden alınmıştır. Hakkımdaki iddialara ilişkin belediye başkanı sıfatımla ilgili açılmış tek bir dava bulunmamaktadır. 16 teftiş görevlisi bugüne kadar tek bir şey bulamamıştır. Görevden uzaklaştırmalarının nedeni, soruşturmanın selametidir. Soruşturmanın selametini ben nasıl tehdit edebilirim.”



'KARARDA HUKUK VE ADALET YOK'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, karara tepki göstererek şöyle konuştu: “Yılbaşından hemen önce hükümetin Beşiktaş Belediyesi’ne dönük suçüstü yakalandığı bir kumpası buradan ifşa ettik. Ne yazık ki bir hafta geçtikten sonra başlattıkları bu kumpasın bir adımını daha attılar. Beşiktaş Belediye Başkanı, haksız bir şekilde görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı’nın bu kararında hukuk yoktur, adalet yoktur. Haksız bir karardır, hükümet kumpas içerisindedir.



HÜKÜMET ELİYLE KUMPAS

AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, kendi belediye başkanlarına, ‘ya istifa et ya da görevi ihmalden soruşturma açılır’ demiştir. Bize dönüp, ‘siz de belediye başkanlarınıza bu muameleyi yapın yoksa yasal işlem başlatılacak’ demiştir. Hiçbiri ahlak sınırları içerisinde kabul edilebilecek tutum değildir. Bir belediye başkanı istifa ettiği zaman varsa eğer, suç ortadan kalkıyor mu? Biz böyle bir kirli pazarlığın içinde olmayacağız dedik. Ancak bizim belediyelerimizde aradıklarını bulamayanlar, gerekçe yaratma peşine düşmüştür. Bu hükümet seçilmiş belediye başkanlarına kumpas kurmaktadır. Bu hükümet eliyle kumpastır.

Hukuk önünde ve siyaset mecrasında mücadelemize devam edeceğiz. Yarın (bugün) Sayın Genel Başkan Beşiktaş’ı ziyaret edecek.”



SİPAHİ: BİR YANLIŞLIK VAR GALİBA, DÜZELTİRLER

Görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Sipahi Hürriyet’e konuştu. Aynı zamanda Bağımsız İBB Meclis Üyesi olan Sipahi, kendisine herhangi bir tebligat yapılmadığını söyleyip, “Bir yanlışlık var galiba. Bakanlık bir yanlışlık yapmış olabilir, düzeltirler diye bekliyorum. Hakkımda açılmış herhangi bir dava ve soruşturma yok. Bakan düzeltecek” dedi.



Sipahi, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı. Mahkeme aynı dava kapsamında, Barış Güler, Salih Kaan Çağlayan, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ve işadamı Reza Zarrab’ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin tutuklanmasına karar vermişti.



CHP’den Beşiktaş İBB Meclis üyesi seçilip, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Sipahi, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun talebi doğrultusunda CHP’den istifa etmişti.



