CHP'de anons krizi

Çanakkale Savaşları'na sahne olan tarihi Gelibolu Yarımadası'nda üçüncü günüyle devam eden CHP'nin Adalet Kurultayı'na gelenler, Kilye Koyu'ndaki güvenlik noktasında jandarmanın kimlik sorgusunun ardından alana alınıyor. 3 günde toplam 18 bin kişinin sorgusu yapılarak alana alındığı belirlenirken, aranması ve yakalanması bulunan 20 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Kurultay alanında alkol ve benzeri maddelerin tüketilmemesi için anonslu uyarı yapıldı.

Adalet Kurultayı'nın yapıldığı Kocadere Kamp Alanı'nın dış güvenliği jandarma tarafından sağlanıyor. Kurultay alanına gelenler özel güvenlikçiler tarafından yapılan arama ardından içeri alınıyor. Eceabat İlçesi'nden kamp alanının yer aldığı Kocadere Köyü'ne giden yol üzerindeki Kilye Koyu'nda oluşturulan güvenlik noktasında jandarma ekipleri araçlarla gelen katılımcıları durdurup kimlik sorgusundan geçiriyor. Sorgular, 6 ayrı jandarma aracında bulunan bilgisayarlar ve seyyar olarak da el telsizleriyle çok hızlı yapılarak, gelenler alana yönlendiriliyor. 'Maden' isimli bomba köpeği araçları ararken, drone ile de havadan alanın güvenliği kontrol ediliyor. Kurultayın ilk gününden şu ana kadar ise Kocadere Kamp alanına gitmek üzere gelen 18 bin kişinin kimlik sorgusundan geçirildiği belirtildi. Bu sorgularda hakkında arama ve yakalama kararı bulunan 20 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

ŞEHİTLERİN HATIRALARINA UYULMASI İÇİN ANONSLU UYARI

Kocadere kamp alanında alkol alanların tespit edilmesi üzerine, alanda bugün hoparlör bulunan bir araçla, anons yapmaya başlandı. CHP Genel Merkezi tarafından belirlenen Adalet Kurultayı temel kurallarının yer aldığı maddelerin duyurulduğu anonsta, şöyle denildi: "Değerli Adalet Kurultayı katılımcıları kamp alanında alkol ve benzeri maddelerin kullanılması yasaktır. Adalet Kurultayı Çanakkale Savaşları'nın geçtiği bölgede yapılmaktır. Burada yapacağımız tüm faaliyetlerimiz aziz şehitlerimizin değerli hatıralarına yakışır hassasiyette olmalıdır."

Kurultaya katılanlar alkolle ilgili anons bölümüne müdahale ederek, "Herkes burada disiplinli bir şekilde CHP'nin koyduğu kurallara uyuyor. Kim söylettiriyor bunları, yok öyle bir şey. İçeriye cımbız bile sokmuyorlar. Kim uyduruyor bunları?" diyerek tepki gösterdi.

ALKOL İÇENLERE PARA CEZASI VE İHRAÇ

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Adalet Kurultayı'nın yapıldığı alanda alkol aldığı tespit edilen kişilerin isimleri kendilerine bildirildikten sonra, bu kişilere yasada öngörülen idari para cezası kesileceğini söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan da Adalet Kurultayı'nın yapıldığı kamp alanında alkol kullanılmasıyla ilgili, "Kendini bilmez birkaç kişinin, Çanakkale şehitlerimizin aziz hatırası ve Adalet Kurultayı'nın ruhuna tamamen aykırı bu davranışı kuşkusuz bin bir emek, güçlük ve fedakarlıkla kurultaya katılan binlerce vatandaşımızı ve bizleri derinden yaralamıştır" değerlendirmesinde bulundu. Tezcan, "Alkol aldığı tespit edilen bu üç kişi derhal kamp alanından çıkarılmış, bir daha girişleri yasaklanmıştır. Ayrıca parti üyelikleri de tespit edilen bu kişilerin ihraç işlemlerine başlanmıştır" dedi.