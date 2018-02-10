CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlendi

CHP 36. Olağan Kurultayı sonucu Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin yaptığı toplantıda Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlık, Başkan Yardımcılığı ve Sekreterlik seçimi gerçekleşti. Seçimde üyelerin tam oyunu alan Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan yeniden Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı oldu. Başkan Yardımcılığına geçtiğimiz dönem olduğu gibi Sezgin Kaya, Yüksek Disiplin Kurulu Sekreterliğine ise Selahattin Emre seçildi. Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri şu şekilde oluştu:

“Uğur Bayraktutan - Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı

Sezgin Kaya - Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı

Selahattin Emre - Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri

Tuba Torun - Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi

Erdoğan Kılıç - Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi

Gülsüm Filorinalı - Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi

Öncü Özbay - Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi

Ahmet Ersen Özsoy - Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi

Mahir Polat - Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi

M.Serdar Soydan - Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi

Emrah Arslan-Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi

Cem Arslantaş-Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi

Turan Aydoğan-Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi

Süleyman Bülbül-Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi

Gonca Yelda Orhan-Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi.”