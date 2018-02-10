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    CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlendi

    İHA
    10.02.2018 - 13:43 | Son Güncelleme:

    CHP 36. Olağan Kurultayı sonucu Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin yaptığı toplantıda Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlık, Başkan Yardımcılığı ve Sekreterlik seçimi gerçekleşti.

    CHP 36. Olağan Kurultayı sonucu Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin yaptığı toplantıda Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlık, Başkan Yardımcılığı ve Sekreterlik seçimi gerçekleşti. Seçimde üyelerin tam oyunu alan Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan yeniden Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı oldu. Başkan Yardımcılığına geçtiğimiz dönem olduğu gibi Sezgin Kaya, Yüksek Disiplin Kurulu Sekreterliğine ise Selahattin Emre seçildi. Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri şu şekilde oluştu:

    “Uğur Bayraktutan - Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı

    Sezgin Kaya - Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı

    Selahattin Emre - Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri

    Tuba Torun - Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi

    Erdoğan Kılıç - Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi

    Gülsüm Filorinalı - Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi

    Öncü Özbay - Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi

    Ahmet Ersen Özsoy - Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi

    Mahir Polat - Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi

    M.Serdar Soydan - Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi

    Emrah Arslan-Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi

    Cem Arslantaş-Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi

    Turan Aydoğan-Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi

    Süleyman Bülbül-Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi

    Gonca Yelda Orhan-Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi.”  

    Etiketler: CHP , Yüksek Disiplin Kurulu , Seçim , son dakika
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