CHP yeni döneme OHAL'le başlayacak

ÖNCE NORMALLEŞME

“TBMM’nin önceliği OHAL’in kaldırılması olmalı. İktidar Türkiye’yi OHAL şartlarında yönetmeye alıştı. AK Parti Genel Başkanı’nın yasama yılının açılış konuşmasında da OHAL’den bir hayli memnun oldukları ve devam edeceği satır aralarında gizli. Terör örgütleriyle ilgisi olmayan solcular, demokratlar ihraç edildi, hapse atıldı. Buna rağmen ‘OHAL’den teröristler zarar gördü’ diyor. Bu da iktidarın gündeminde normalleşmenin olmadığını gösteriyor. Parlamentoda en önemli mesele normalleşme adımı atmak, o da OHAL’in kaldırılmasından geçiyor. Parlamento çalışmaya başlayınca bu konuyu gündemde tutacağız. OHAL süresi dolmadan da kaldırılabilir. Çalışmalarda bu konuyu ifade edeceğiz. İkinci önemli sorun ise şu; mühürsüz referandumla anayasal altyapısı kurulan tek adam rejiminin uyum yasaları adıyla tahkim edileceği işareti var.



PARÇASI OLMAYACAĞIZ

Erdoğan’ın konuşmasında buna ilişkin işaretler de vardı. ‘Sadece uyumla değil, fırsata çevirerek yapısal değişiklikler yapmak gerekir’ diyor. Bu da 20 Temmuz darbesiyle getirilen tek adam rejiminin kalıcı bir devlet düzenine dönüştürülmek istendiğini gösteriyor. Uyum yasaları bahanesiyle gayri meşru tek adam rejimini meşrulaştıracak bir yapının parçası olamayız. Sadece zorunlu olan asgari teknik düzenlemelerde söyleyeceklerimiz olacaktır.



O FOTOĞRAFTA OLMAZ

Açılış günü Meclis Başkanı’nın davetiyle toplantıdan sonra verilen fotoğraf, kurulmak istenilen düzenin fotoğrafıdır. Arzu edilen AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın iktidarıyla, muhalefetiyle, Meclisiyle, yargısıyla her yeri kontrol ettiği ve talimatı ile yönettiği bir rejimdir. CHP ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun doğal olarak böyle bir fotoğrafta yeri olmaz. Kurmak istedikleri tek adam rejimi fotoğrafına uymayacağını gördüklerinden olsa gerek nezaketen dahi olsa Kılıçdaroğlu’nu davet etme cesareti gösteremediler. Bürokratın günah keçisi gösterilmesi inandırıcı değil.”



SAMİMİ DEĞİL

Erdoğan, Yasama Yılı açılışında Cumhurbaşkanı gibi değil, iktidar partisi genel başkanı gibi konuştu. Esaslı problemleri çözmeye dönük ifadeler yoktu. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, OHAL’in yatırımları engellediği ve Türkiye’nin ekonomik anlamda nefesini daralttığını söylemişti. Erdoğan’ın, OHAL’in kaldırılmasına dönük hedef göstermek yerine devamına ilişkin mesaj verirken, bir yandan da vergilerle ilgili düzenleme yapılmasını istemesi samimi değil.