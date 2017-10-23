CHP Strasbourg bürosu açıldı

DAVETLİLER arasında Strasbourg Başkonsolosu Özgür Çınar, sivil toplum derneklerin temsilcileri, Avrupa’da faaliyet gösteren CHP büro temsilcileri ve Avustralya CHP büro temsilcileri bulundu. Program büronun girişinde kurdele kesimiyle başladı. Ardından saygı duruşu, İstiklal marşı, CHP Strasbourg Birlik Başkanı Mustafa Kemal Özçelik, Başkonsolos Özgür Çınar, CHP Parti Meclis Üyesi ve Yurtdışı sorumlusu Emre Çam’ın konuşmalarıyla devam etti.

Emre Çam, “Türkiye’yi, ülkemizi seviyoruz. Türkiye’nin siyasetinden hoşnut değiliz. Değişmesini istiyoruz. Üç yıldır örgütlenmek için koşuşturuyoruz. Avrupa’nın merkezi sayılan Strasbourg’ta yeni CHP büromuzda sorunlarımızı birlik, beraberlik içinde konuşacağız” dedi.

SORUNLAR MECLİS’E TAŞINACAK

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Tekin Bingöl de, “Fransa’da yaşayan vatandaşlarımızın burada yapılacak etkinlikleri yakından izlemesini istiyorum. Burada sorunlar tartışılacak, Türkiye’de Meclis’e gelecek. Bu büronun açılışında özel yaşamlarından, bütçesinden, fedakarlık eden herkese teşekkür ediyorum. Hepimiz Türkiye sevdalısıyız. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımın sorunlarına öncelik vermek zorundayız. Çünkü onlar ciddi bir katma değer yaratıyor” dedi.