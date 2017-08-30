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    Hürriyet>Gündem>'CHP özür dilemeli'

    'CHP özür dilemeli'

    Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/DHA
    30.08.2017 - 00:50 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 00:50

    KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, dün Çanakkale Şehitler Abidesi’ni ziyaret ederek sembolik mezarlara karanfil bıraktı ve Fatiha okudu.

    Tarihi Yarımada'nın Türkiye'nin turistik bakımından en önemli yerlerinden birisi olduğunu söyleyen Bakan Kurtulmuş, CHP’nin düzenlediği ‘Adalet Kurultayı’na katılan katılan bazı kişilerin alkollü içki içmesi konusuna değinerek şunları söyledi:

    "Maalesef geçtiğimiz günlerde şehitlerimizin ruhunu muazzep eden, 80 milyon vatandaşımızı rahatsız eden son derece çirkin, son derece seviyesiz ve terbiyesiz görüntüler ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli yöneticilerinden bu konuyla ilgili bütün sorumlular hakkında kendi partilerinin disiplin soruşturmalarını ve disiplin mekanizmalarını işletmelerini talep ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden millet olarak beklentimiz, ortaya çıkan bu çirkin görüntüler dolayısıyla milletten açıkça özür dilenmesidir."

    Etiketler: Numan Kurtulmuş , Çanakkale , gazetehaberleri
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