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    CHP, OHAL mağdurlarını Ankara’da toplayacak

    Rifat BAŞARAN / ANKARA
    02.01.2018 - 21:16 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla toplanacak olan Olağanüstü Hal (OHAL) Çalıştayı için partide hazırlıklar hızlandı.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, toplantının 15 Ocak’ta Ankara’da yapılmasının planlandığını söyledi. Kılıçdaroğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayacak çalıştayda eğitim, iş dünyası, yargı, medya gibi sekiz farklı ana başlıkta OHAL’in etkileri tartışılacak. OHAL’den etkilenen sanatçılar, gazeteciler, Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Prof. Dr. Cihangir İslam ile üniversitelerden ihraç edilen akademisyenlerin tamamı, hukukçular, işadamları, DİSK, Türk İş, Hak İş, TÜSİAD, MÜSİAD, TİSK gibi emek ve iş dünyasını temsil eden kurumlar, Türkiye Barolar Birliği, ÇHD, YARSAV da çalıştaya davet edilecek.

    Ağbaba, çalıştayla ilgili Hürriyet’e şu bilgileri verdi:

    TÜM MAĞDURLAR DAVETLİ

    “Özellikle OHAL döneminde yargının içine düştüğü duruma önemli bir yer ayıracağız. Artık ülke KHK’lar ile yönetiliyor. Öyle ki taşeron işçilerle ilgili KHK çıkartılıyor. Dolayısıyla OHAL artık herkesi ilgilendiren bir şey. Ama bu çalıştay sadece CHP’nin değil, OHAL’den etkilenen herkesin kendisini ifade edeceği bir platform olacak. Sonuç bildirgemizde ise hem OHAL’in ülkeye verdiği zararı tespit edeceğiz hem de OHAL’in kaldırılması için bir yol haritasını oluşturacağız.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , Kemal Kılıçdaroğlu
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