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    CHP OHAL çalıştayı toplayacak

    Rifat BAŞARAN / ANKARA
    28.12.2017 - 21:47 | Son Güncelleme:

    Olağanüstü hal (OHAL) uygulamaları ile ilgili eleştirilerini her ortamda gündeme getiren CHP, önümüzdeki ay da Ankara’da ‘OHAL Çalıştayı’ düzenleyecek. CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, “Amacımız OHAL’e karşı güçlü bir mücadele alanı zemini yaratmak ve sorunu sürekli gündemde tutmak” dedi.

    Bülent Tezcan, Hürriyet’e özetle şunları söyledi:

    “Son çıkan KHK’lar da gösteriyor ki, OHAL şartlarında Türkiye’yi uzunca süre yönetme niyetindeler. Seçime kadar OHAL’i devam ettirme niyetinde oldukları seziliyor.

    Önümüzdeki dönemde en önemli mücadele alanlarından biri OHAL’in kaldırılması konusu olacak. Ocak ayı içerisinde, Ankara’da toplamayı planladığımız çalıştayda OHAL, konunun paydaşlarıyla, hukuk, ekonomi, demokrasi gibi bütün boyutlarıyla tartışılacak. Geniş kesimlerin ittifakıyla OHAL’in kaldırılması için mücadele yürüteceğiz. OHAL’siz bir Türkiye’yi en geniş sivil, demokratik ittifakla tartışacağız. Bu nedenle sadece ‘Hayır bileşenleri’ değil referandumda Anayasa’ya ‘evet’ diyerek, OHAL uygulamalarından rahatsız olanların da katılımını

    Etiketler: gazetehaberleri , CHP
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