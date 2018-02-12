CHP NATO’dan destek istedi

CHP’li Çakırözer yaptığı konuşmalarda ABD ve NATO yetkililerine şu mesajları iletti:

“Başta 60 yılık müttefikimiz ABD olmak üzere NATO ittifakındaki müttefiklerimiz Türkiye’nin, halkımızın güvenlik kaygılarını dikkate almalıdır. Türkiye’nin özellikle de Suriye’deki iç savaştan kaynaklanan terör ve diğer tehditlere karşı güvenliğini sağlamasına müttefikleri mutlaka katkı sağlamalıdır.

ABD’nin, diğer müttefiklerimizin ve NATO ittifakının Türkiye’nin güvenlik kaygılarına kayıtsız kalması, hem müttefikimiz ABD’ye hem de asli unsuru olduğumuz NATO ittifakına Türk halkının tepkisine neden olmaktadır. NATO’nun iki önemli müttefikinin karşı karşıya gelmesi, çatışması mutlaka önlenmelidir. Bunu sağlamak hem iki ülkenin hem de NATO’nun çıkarınadır.”



