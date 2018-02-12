CHP MYK'ye 9 yeni isim

Kılıçdaroğlu, ana muhalefet partisini 2019'daki seçimlere taşıyacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) için titiz bir çalışma yaptı. Yeni yapılanmada, bir genel sekreter, 17 genel başkan yardımcılığı ihdas edildi. MYK'de 9 isim yerini korurken, 9 yeni isim genel başkan yardımcılığı koltuğuna oturdu.

MYK'ye, 36. Olağan Kurultay'da Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi (PM) "anahtar listesi"nde yer almayan Tuncay Özkan da girdi. Özkan'a, Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevi verildi. Özkan'ın söz konusu göreve getirilmesinde "gazeteci" kimliği etkili oldu. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olan Özkan, birçok ulusal gazetede muhabir, yazar, yönetici olarak görev yaptı, televizyonlarda program sundu.

Kendi televizyonunu kurup, "Cumhuriyet" mitinglerini düzenleyenler arasında yer alan Özkan, Ergenekon Davası kapsamında 23 Eylül 2008'de tutuklanarak 5,5 yıl hapis yattı. 10 Mart 2014'de serbest kalan Özkan'ın yayımlanmış beş binden fazla makalesi, yapımcılığını üstlendiği Abdi İpekçi Belgeseli ve 14 kitabı bulunuyor.

Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Gamze Akkuş İlgezdi ise İçişleri Bakanlığınca bir süre önce görevden alınan eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin eşi. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini bitirmesinin ardından SSK Okmeydanı Hastanesinde göreve başlayan İlgezdi, daha sonra geçtiği İçişleri Bakanlığında yerel yönetimlerde görev alarak "kadın sığınma evi, teknolojik gençlik merkezi, festivaller ve sanat kurslarını" da içeren kültürel ve sosyal çalışmaları projelendirip hayata geçirdi. İlgezdi'nin, partisinin son kurultayında dağıtılan tüm "anahtar liste"lerde ilk sırada yer alması dikkati çekmişti.

Hamzaçebi MYK'de

Partinin Genel Sekreterliğine getirilen Mehmet Akif Hamzaçebi ise Trabzon ve İstanbul milletvekilliğinin yanı sıra CHP Grup ve TBMM Başkanvekilliği görevlerinde bulundu.

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Onursal Adıgüzel ise Ocak 2011-Haziran 2012 arasında, CHP'de Gençlik Kolları Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve milletvekilliği yaptı.

Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Gülizar Biçer Karaca da milletvekilliği ve PM üyeliği de dahil olmak üzere partinin çeşitli kademelerinde görev aldı.

Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Çanakkale Barosunun yönetiminde ve belediye meclisinde görev alan Erkek, Çanakkale Spor ve Çanakkale Zihinsel Engelliler Derneği Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.

MYK'ye ikinci büyükelçi

Kamu Diplomasisinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Ünal Çeviköz de Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden 1974, Siyaset Bilimi bölümünden ise 1978 yılında mezun oldu. Dışişleri Bakanlığında göreve başlayan Çeviköz, büyükelçilik de dahil olmak üzere önemli görevleri yerine getirdi.

İngilizce, Fransızca, Rusça, Almanca ve İtalyanca bilen Çeviköz, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'la MYK'ye giren ikinci büyükelçi kökenli isim oldu.

Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ise CHP'de geçmiş dönemlerde de genel başkan yardımcılığı görevlerini üstlendi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdikten sonra yüksek lisansını İngiltere Birmingham Üniversitesinde kalkınma finansmanı üzerine tamamlayan Öztrak, devletin çeşitli kademelerinde üst düzey görevlerde bulundu.

Arge-Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel ise Siyaset Bilimci ve Sosyolog. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğretim üyeliği yapan Açıkel, "karşılaştırmalı siyaset, sosyal demokrasi, siyasal ideolojiler, milliyetçilik ve yurttaşlık, siyasal seçkinler ve Türkiye siyaseti" alanlarında çalışmalar yapıyor.

Eski MYK'den 9 isim yer aldı

Yeni MYK'de, partinin önceki MYK'sinden 9 isim yer aldı.

Yeni dönemde, Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütecek Bülent Tezcan, Parti Sözcülüğüne devam edecek.

Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, İşçi Sendikaları, Meslek Odaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İşveren Sendikaları ve Odalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ile Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun mevcut görevlerini sürdürecek.

Yeni MYK'de, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yadımcılığını yürüten Lale Karabıyık'a Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri ve Yurtdışı Örgütlenmelerden Sorumlu olan Tekin Bingöl'e ise İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevi verildi.

Kılıçdaroğlu'nun 9'uncu MYK'si

Kemal Kılıçdaroğlu'nun atadığı bu MYK, 22-23 Mayıs 2010'da yapılan ve genel başkanlığa ilk kez seçildiği 33. Olağan Kurultay'dan bu yana çalışacağı 9'uncu yönetim kurulu olacak.

33. Olağan Kurultay sonrası Kılıçdaroğlu'nun atadığı MYK'de, eski Genel Sekreter Önder Sav'ın etkisi bulunuyordu. Ancak bir süre sonra Sav ile ters düşen Kılıçdaroğlu, 3 Kasım 2010'da MYK'de revizyona gitmişti.

16 ismi MYK dışında bırakan Kılıçdaroğlu, örgütü ise daha sonraki MYK'lerde sürekli görev alan Gürsel Tekin'e emanet etmişti.

Olağanüstü kurultay çağrısını 18 Aralık 2010'da yapan Kemal Kılıçdaroğlu, yeni PM'nin sonrasında MYK'de köklü değişikliğe gitmişti.

PM üyesi 60'a düşürülmüştü

Kılıçdaroğlu, 2011 genel seçiminin ardından da örgütün beklentisi doğrultusunda yine MYK'de revizyon yapmıştı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos 2011'de yine MYK'de değişikliğe giderek yönetimin önemli bir kısmını değiştirmişti.

Kılıçdaroğlu, o dönemde 80 olan PM üye sayısını 2012'de art arda yapılan tüzük kurultaylarıyla 60'a düşürürken, CHP 17-18 Temmuz 2012'de 34. Olağan Kurultayı'nı yapmıştı. Bu kurultayın ardından da bir kez daha MYK yenilenmişti.

Cumhurbaşkanı seçiminin ardından 5 Eylül 2014'te yapılan 18. Olağanüstü Kurultay'da Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile yarışan Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkanlığa seçilmiş ve yeni MYK'yi belirlemişti.

100'e yakın genel başkan yardımcısı

Kemal Kılıçdaroğlu MYK'de son değişikliği ise 16-17 Ocak 2016'da gerçekleştirilen 35. Olağan Kurultay'ın ardından yapmıştı.

Kılıçdaroğlu, bu kurultayın ardından yapılan tüzük değişikliği kapsamında, 17 olan MYK üye sayısını 13'e düşürmüş ve bu doğrultuda atama yapmıştı.

Yapılan bu değişikliklerle Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde bugüne kadar 100'e yakın genel başkan yardımcısıyla çalışmış oldu.