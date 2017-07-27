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    CHP Meclis’te sabahladı

    Rifat BAŞARAN / ANKARA / Fotoğraflar: Selahattin SÖNMEZ
    27 Temmuz 2017 - 22:21Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 22:23

    Meclis İçtüzüğü’nde yapılan değişiklikle muhalefetin sesinin kısılacağını savunan CHP’li vekiller, Meclis Genel Kurulu’nu terk etmeyerek 13 saat boyunca alternatif toplantı yaptı.

    TBMM Genel Kurulu’ndaki İçtüzük görüşmelerinde önceki gece 14’üncü madde kabul edildi. Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın’ın çalışmaların bir sonraki gün devam edeceğine ilişkin Danışma Kurulu önerisini okumasının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Barışçıl, hem çok aktif hem çok pasif bir direnişle, sizler bu gece evlerinize giderken, ortadan kaldırılan söz haklarımıza, muhalefetin sesinin kesilmesine bir tepki olarak parlamentoyu bu gece terk etmiyor, milletin söz hakkını savunmaya devam ediyoruz” diyerek eyleme başlayacaklarını duyurdu. CHP milletvekillerinin, “hak, hukuk, adalet” sloganı atması üzerine Meclis Başkanvekili Aydın, “Meclis’e uygun olmayan eylemleri bırakalım” uyarısında bulundu. Aydın, CHP’li milletvekillerinin sıralarında oturmaya devam etmesi üzerine birleşimi kapattı.

    SES SİSTEMİ KURDULAR

    Genel Kurul’un kapanmasının ardından CHP’liler beraberlerinde getirdikleri ses sistemini kurdular. Vekiller, sabaha kadar tek tek, siyah örtüyle kapladıkları kürsüye çıkarak içtüzük değişikliğiyle ilgili konuşmalar yaptılar ve tutanak altına aldılar. CHP’liler eylemlerini sosyal medyadan da canlı olarak yayınladılar. Eylem sırasında milletvekilleri sık sık slogan attılar.

    CHP milletvekillerinin gece 01.00’de başlattığı Meclis’i terk etmeme eylemi devam ederken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Sesi kesilen milletvekilleri için bir yolunu bulacağımızı söylemiştik. Eylemin ne zaman biteceği sorularına cevabımız; son milletvekilimizin içtüzük hakkında söyleyeceği son söz bitmeden bu oturum bitmeyecek” dedi. CHP’li vekiller dün genel kurulun açılmasına 5 dakika kala Meclis kürsüsünün önüne gelerek, “hak, hukuk, adalet” sloganları eşliğinde 13 saatlik eyleme son verdiler.

    CHP Meclis’te sabahladı

    Basına kapıyı açtılar

    CHP’lilerin konuşmaları sürerken, gazeteciler Genel Kurul’dan çıkartılarak kapılar kilitlendi. Sabah saatlerinde Meclis’te mesainin başlamasının ardından eylemi görüntülemek isteyen gazetecilere izin verilmemesi üzerine CHP’li Özgür Özel ile Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba basın locanın kapısını açtı.

    Etiketler: gazetehaberleri , chp , meclis
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