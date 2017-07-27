CHP Meclis’te sabahladı

TBMM İçtüzük değişiklik teklifinin 14’üncü maddesi kabul edildikten sonra görüşmelere yarın devam etmek üzere birleşim sona erdi. Bu sırada söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçtüzük değişikliği ile muhalefetin sesinin kısıldığını ifade ederek, buna karşı barışçıl bir eylem yapacaklarını ve Meclis Genel Kurulu’nu terketmeyeceklerini açıkladı. Bunun üzerine Mecis Başkanvekili Ahmet Aydın, CHP’lileri eylemi bırakmak için ikna etmeye çalıştı.

Ancak CHP’liler kararlı olduğu ifade etti. Bunun üzerine AK Parti, HDP ve MHP’li milletvekilleri Genel Kurul salonunu terkederken CHP’liler salonda kaldı.

"PARLAMENTONUN HİÇBİR KAPISI BASINA KAPALI OLAMAZ"

TBMM Basın,Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanı Erbay Kücet, basın locasından Genel Kurul Salonundaki CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e seslenerek "Basını çıkarmak zorundayım. Basının işi bitti, tamam" dedi. Bunun üzerine Özgür Özel " 20 saattir buradayız, eylemdeyiz. Bu eylemi bütün dünya biliyor, sen parlamento muhabirlerine kapatamazsın. O kapıyı açtık. Kapının anahtarı bizde. İktidar olduğumuzda o iki kapıyı da sökeceğiz ilk gün. Bu parlamentonun hiçbir kapısı basına kapalı olamaz." diye konuştu.

Salonun boşalmasının ardından CHP’liler beraberinde getirdiği ses sistemini kurdu. Eylem sürerken Meclis polisi, gazetecileri salondan çıkardı. Gece boyunca sosyal medyadan yayın yapan CHP’liler eylemlerine devam ediyorlar.

CHP’liler, saat 14.00’de başlayacak Genel Kurul çalışmalarına kadar eylemelerini sürdürecekler.

Fotoğraflar: Selahattin SÖNMEZ/ANKARA

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