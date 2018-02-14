CHP Mart'ta yine kurultay yapacak

OlaÄŸan Kurultay'da yeniden Genel BaÅŸkan seÃ§ilen Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu TÃ¼zÃ¼k KurultayÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulundu. CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun imzasÄ±yla duyrulan Ã§aÄŸrÄ± metni ÅŸÃ¶yle:Â "Cumhuriyet Halk Partisi'nin 19. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ KurultayÄ± 09-10 Mart 2018 tarihleri arasÄ±nda Cuma - Cumartesi gÃ¼nleri saat 10.00'da TÃ¼zÃ¼k deÄŸiÅŸikliÄŸi ve Kurultay YÃ¶netmeliÄŸi deÄŸiÅŸikliÄŸini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek ve karara baÄŸlamak iÃ§in, Ankara'da NazÄ±m Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde (Yenimahalle) aÅŸaÄŸÄ±aki yazÄ±lÄ± gÃ¼ndem maddelerini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere toplanacaktÄ±r."

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