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    CHP Mart'ta yine kurultay yapacak

    HÃ¼rriyet Haber
    14.02.2018 - 10:05 | Son GÃ¼ncelleme:

    OlaÄŸan KurultayÄ±'nÄ±n geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde yapan CHP, 9-10 MartÂ 2018'de bazÄ± gÃ¼ndem maddelerini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek ve karara baÄŸlamakÂ Ã¼zereÂ TÃ¼zÃ¼k KurultayÄ±'na gidiyor.Â

    OlaÄŸan Kurultay'da yeniden Genel BaÅŸkan seÃ§ilen Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu TÃ¼zÃ¼k KurultayÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulundu. CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun imzasÄ±yla duyrulan Ã§aÄŸrÄ± metni ÅŸÃ¶yle:Â "Cumhuriyet Halk Partisi'nin 19. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ KurultayÄ± 09-10 Mart 2018 tarihleri arasÄ±nda Cuma - Cumartesi gÃ¼nleri saat 10.00'da TÃ¼zÃ¼k deÄŸiÅŸikliÄŸi ve Kurultay YÃ¶netmeliÄŸi deÄŸiÅŸikliÄŸini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek ve karara baÄŸlamak iÃ§in, Ankara'da NazÄ±m Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde (Yenimahalle) aÅŸaÄŸÄ±aki yazÄ±lÄ± gÃ¼ndem maddelerini gÃ¶rÃ¼ÅŸmek Ã¼zere toplanacaktÄ±r."

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    Etiketler: CHP , kurultay , Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu , son dakika
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