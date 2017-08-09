CHP liderine tepki: Turizme darbe

Çankaya Köşkü’nde MÜSİAD yönetimini kabul eden Bozdağ, özetle şunları söyledi:

“Röportajı okuduğunuz zaman Focus dergisi yetkilisinin sorduğu soruların, Almanya’nın Türkiye’ye dönük eleştirileri konusunda Almanya’nın beklediği cevapları almak için sorulmuş sorular olduğunu çok net görüyorsunuz ama ne gariptir ki bu sorulara Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin ana muhalefet partisi gibi değil de Almanya’nın arzu ettiği cevapları, onların arzu ettiğinden de daha iyi şekilde vermiş ve Almanya’daki bazı çevrelerin Türkiye aleyhine oluşturdukları algı operasyonuna yalancı şahitlik yapmıştır. Bu algı operasyonuna destek vermek ana muhalefet partisine yakışmaz.”