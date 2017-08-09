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    CHP liderine tepki: Turizme darbe

    ANKARA
    09 Ağustos 2017 - 21:34Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 21:34

    BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Focus dergisine verdiği mülakata ilişkin, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun yaptığı bu açıklama, Türk ekonomisine ve Türk turizmine büyük bir darbedir. Büyük bir dinamit koymuştur, bomba atmıştır” dedi.

    Çankaya Köşkü’nde MÜSİAD yönetimini kabul eden Bozdağ, özetle şunları söyledi:

    “Röportajı okuduğunuz zaman Focus dergisi yetkilisinin sorduğu soruların, Almanya’nın Türkiye’ye dönük eleştirileri konusunda Almanya’nın beklediği cevapları almak için sorulmuş sorular olduğunu çok net görüyorsunuz ama ne gariptir ki bu sorulara Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin ana muhalefet partisi gibi değil de Almanya’nın arzu ettiği cevapları, onların arzu ettiğinden de daha iyi şekilde vermiş ve Almanya’daki bazı çevrelerin Türkiye aleyhine oluşturdukları algı operasyonuna yalancı şahitlik yapmıştır. Bu algı operasyonuna destek vermek ana muhalefet partisine yakışmaz.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , bekir bozdağ , bozdağ
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