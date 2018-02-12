CHP lideri yeni ‘a takımı’nı oluşturdu: Gölge kabine

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 36’ncı Olağan Kurultay’ın ardından merakla beklenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesini açıkladı. Kılıçdaroğlu, partiyi 2019’da yapılacak yerel seçimler, milletvekili seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine götürecek kurmaylarını belirlerken değişik dengeleri göz önünde bulundurdu. İstanbul, İzmir gibi büyük illerin kongrelerinde karşı karşıya gelen bazı isimler MYK’da aynı çatıda buluştu. Kılıçdaroğlu, geçmişte kendisine muhalefet eden isimlere de kurmayları arasında yer verdi. Kılıçdaroğlu, bir ilke imza atarak anahtar listesinde yer vermediği halde, listeyi delerek Parti Meclisi’ne (PM) giren Tuncay Özkan’ı MYK’ya alarak Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim’den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na getirdi.

18 YENİ KOLTUK

Daha önce 15 olan MYK üyelerinin sayısı geçen dönem 12’ye düşürülmüştü. Bu sayı 18’e yükseldi. Daha önceki MYK’da yer alan Yasemin Öney Cankurtaran, Zeynep Altıok, Erdal Aksünger ve Genel Sekreter Kamil Oktay Sındır PM anahtar listede yer almamıştı. Aksünger listeyi delerek yeniden PM üyesi olurken, diğer isimler dışarda kalmıştı. Kılıçdaroğlu, bu üç ismin dışında diğer kurmaylarını korurken, yeni isimlerle MYK’yı güçlendirdi. 9 isim MYK’da kaldı ancak 3’ünün görev yeri değişti.

Seçim işleri kaldırılırken Hukuk Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini Muharrem Erkek devraldı. Daha önce bu görevi sürdüren Tekin Bingöl ise İnsan Hakları’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Genel Sekreterlik koltuğuna ise Akif Hamzaçebi oturdu.

MALİ İŞLER KOÇ’TA

Haluk Koç, Veli Ağbaba, Aykut Erdoğdu, Çetin Osman Budak ve Seyit Torun görevlerini sürdürürken Lale Karabıyık Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Daha önce Karabıyık’ın eşgüdümlü olarak yürüttüğü Sosyal Politikalar birimi ise Faik Öztrak’a bağlandı. İnsan Hakları ve Doğa Hakları ayrıldı. Doğa Hakları’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Gülizar Biçer Karaca getirildi.

5 SORUNA 5 BİRİM

CHP Lideri, MYK’yı gölge kabine gibi oluşturdu. Daha önce “Sadece muhalefet etmeyeceğiz, sorunlara çözüm formüllerini de halka sunacağız” diyen Kılıçdaroğlu, beş temel sorun olarak adlandırdığı hukuk düzeni, dış politika, ekonomi, eğitim ile toplumsal barış konularında politikalar üretecek birimler oluşturdu. Bu çerçevede CHP’nin Kürt sorunu ile ilgili yeni bir çalışma başlatılacağı öğrenildi. Ekonomi alanında görev yapacak birimlerin sayısı arttırıldı.

İKİ BÜYÜKELÇİYE İKİ MAKAM

CHP lideri Kılıçdaroğlu MYK’da iki eski büyükelçi Öztürk Yılmaz ve Ünal Çeviköz’e de yer verdi. Öztürk Yılmaz Dış İlişkiler görevini sürdürürken, Ünal Çeviköz için Kamu Diplomasisi birimi oluşturuldu. Aynı şekilde yeni oluşturulan ARGE-Bilim Yönetim ve Kültür Platformu, Prof. Dr. Fethi Açıkel’e verildi. Erdal Aksünger’den boşalan Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Onursal Adıgüzel geldi.

LİSTEYİ DELMİŞTİ

Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Bülent Tezcan, parti sözcülüğünü sürdürürken, 2 numaralı koltuk sayılan Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimi’nden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na geldi. Kılıçdaroğlu’nun listesini delerek PM’ye giren Tuncay Özkan da Genel Başkan Yardımcısı oldu.