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    CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun tuğlaya yapışacak plakete soyadı yanlış yazıldı

    Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE (DHA)
    29 Ağustos 2017 - 13:14Son Güncelleme : 29 Ağustos 2017 - 13:14

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale’nin Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Kocadere Köyü yakınında bulunan Kocadere Kamp Alanı’nda düzenlenen Adalet Kurultayı’nın son gününde köylülerle kahvaltı yaptıktan sonra geceleri konakladığı alandaki karavanına geçti.

    Bir süre burada vakit geçiren Kılıçdaroğlu, ardından Adalet Kurultayı’nın yapıldığı Kocadere Kamp Alanı protokol giriş kapısı yanında sergilenen, tasarımını Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof.Dr. Yılmaz Büyükerşen’in yaptığı, Adalet Heykeli’nin bulunduğu alana geldi.

    CHP lideri Kılıçdaroğlunun tuğlaya yapışacak plakete soyadı yanlış yazıldıÇanakkale merkezinde Özgürlük Parkı’na konulacak heykelin kaidesini oluşturacak kırmızı tuğlalardan birini Adalet Heykeli’nin önündeki diğer tuğlaların yanına bıraktı.

    CHP lideri Kılıçdaroğlunun tuğlaya yapışacak plakete soyadı yanlış yazıldıAdalet Kurultayı’na katılanların anı olarak bir plakete isimlerini yazdırıp, tuğlaya yapıştırarak heykelin önüne bıraktıkları çok sayıdaki kırmızı tuğlaya CHP liderinin isminin yazılı olduğu tuğla da eklenmiş oldu.

    CHP lideri Kılıçdaroğlunun tuğlaya yapışacak plakete soyadı yanlış yazıldıAncak Kılıçdaroğlu plaketlere isimlerin yazıldığı çadıra girerek görevliden kendi isminin yazılı olduğu plaketi aldığında önemli bir hatayı fark etti. Plakete soyadının 'Kılıçtaroğlu' diye yazılı olduğunu gören Kılıçdaroğlu, görevliye tebessümle "Burada soyadım yanlış yazılmış, tekrar yazar mısınız" dedi.

    CHP lideri Kılıçdaroğlunun tuğlaya yapışacak plakete soyadı yanlış yazıldıHatalı plaketi görevliye verdi. Bilgisayar başındaki görevli plaketi 'Kemal Kılıçdaroğlu' şeklinde düzeltip tekrar hazırladı.

    CHP lideri Kılıçdaroğlunun tuğlaya yapışacak plakete soyadı yanlış yazıldıKılıçdaroğlu da bu plaketi alıp diğer görevliye verdi. Görevlinin plaketi yapıştırıp verdiği tuğlayı Kılıçdaroğlu heykelin önündeki diğer tuğlaların yanına bıraktı.

    CHP lideri Kılıçdaroğlunun tuğlaya yapışacak plakete soyadı yanlış yazıldıPanellerin yapıldığı alana geçmek üzere 'Medya Merkezi' çadırının ön tarafına gelen Kılıçdaroğlu, burada mağdur olduklarını söyleyip, yanlarında getirdikleri fındıkları yere döken üreticilerin sorununu dinledi, "Fındıkçılar için adalet istiyoruz" dedi.

    CHP lideri Kılıçdaroğlunun tuğlaya yapışacak plakete soyadı yanlış yazıldı3 AYLIK NİHAT ALİ’Yİ KUCAĞINA ALIP SEVDİ

    Adalet Kurultayı kapsamındaki düzenlenen 'Devlette Adalet' panelini dinlemeye geçen Kemal Kılıçdaroğlu, mağduriyetlerini anlatmak için alanda bulunanlardan Gül Tuncay isimli kadının 3 aylık oğlu Nihat Ali Tuncay’ı kucağını alarak sevdi. Gül Tuncay, İstanbul’dan geldiğini, eşi Özcan Tuncay’ın 2002 yılında Erzincan’da er olarak vatani görevini yaparken gözlerini kaybettiğini, ancak gazilik unvanı verilmediği için Kurultay’a adalet aramaya geldiklerini söyledi.

    CHP lideri Kılıçdaroğlunun tuğlaya yapışacak plakete soyadı yanlış yazıldıPanele konuşmacı olarak; İlhan Kesici, Ertuğrul Yalçınbayır, Yüksel Yalova, Levent Tüzel, Gürcan Dağdaş, Abdülbaki Erdoğmuş katıldı. 

     

    Etiketler: Çanakkale , Adalet Anıtı , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , Adalet Kurultayı
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