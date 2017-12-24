CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar

Belediye başkanlarıma bunu söyledim. Harcadığınız her kuruşun hesabını belde halkına vereceksiniz. İki, hiçbir ayrım yapmayacaksınız. “Şu mahalle bize oy vermedi, şunlar bana oy vermedi, ben onları cezalandırayım” düşüncesinde asla olmayacaksınız.



"YATIRIM PLANINDAN BORULARI ÇIKARDILAR"

Eskişehir’in bir su meselesi var. Eskişehir’in su sorununu tamamen çözmek istiyorum. Uzun mücadelelerden sonra bir baraj yaptı. Barajı yapmak başbakanın işi ama Eskişehir olduğu için yapmıyorlar. Yılmaz hoca diyor ki, Eskişehir’i susuz bırakmayacağım diyor. Uzun mücadelelerden sonra barajı yaptı. Şimdi o barajdan suyun Eskişehir’e gelmesi lazım. Ne yaptılar biliyor musunuz? AK partili belediye meclis üyeleri, o suyun gelmemesi için yatırım planından o boruları çıkardılar. Şimdi ben Binali Yıldırım’a seslenmek istiyorum. Sizin belediye meclis üyeleriniz Eskişehir halkına neden kin besliyor? Eskişehirlilerin temiz su içmesini neden engelliyor? Eskişehir’i susuzluğa mahkum ederek, sözde CHP hizmet vermiyor diyecekler. Ne yapacağız edeceğiz, o suyu Eskişehir’e getireceğiz.



"METROLARI BİTİREMEDİLER"

Yapamıyorlar, beceremiyorlar. Size bir örnek vereyim. İzmir büyükşehir belediyemiz de metro yapıyor. Ankara’da İstanbul da yapıyor. Ankara ve İstanbul’da 100 – 150 milyara yapıyorlar. İzmir’in maliyeti ne kadar? Kilometresi 50 milyar. Buna rağmen metroları bitiremediler. Şimdi İstanbul ve Ankara’nın metrolarını bayındırlık bakanlığı yapıyor. İzmir; kendisi yapıyor. Ama şikayet etmiyorlar. Gelin benim metromu da bayındırlık bakanlığı yapsın demiyor. Yeter ki bize engel olmayın, biz kendi kaynaklarımızla gayet iyi yaparız diyorlar. Neden biliyor musunuz? Bizim belediye başkanlarının ya da akrabalarının Man adasında şirketleri yok.



"SUSMAMIN BEDELİ ÖLÜMDÜR"

Gideceksin Man adasında şirketler kuracaksın. Vergi ödememek için her türlü katakuliyi çevireceksin. Ben bunu söylediğim zaman tehdit ediyorlar. Korkuyla şantajla beni susturacaklar. Sen kim oluyorsun da beni susturuyorsun? Eğer susacaksam susmamın bedeli bellidir, ölümdür. Susarız ve ölürüz ama düşüncelerimiz yaşar.

Biz 80 milyonun hakkını sonuna kadar savunacağız. Bizim yaptığımız savunma sadece CHP’lilerin hakkını savunmak değildir. 80 milyonun hakkını savunmaktır. Önce sahtedir dediler, sonra sahte değildir dediler. Sonra bir adam çıktı dedi ki, “bunlar şirket satmış, gelen paralar o” Soru sordum. Bilal oğlan da duysun diye. Bu şirket hangi şirket, bu şirketi kime sattınız? Bir türlü cevabını alamıyorum. Niye konuşmuyorlar? Kardeşim senin yakınların o şirketi kime sattı? O şirketin adı neydi? Türkiye’de ne kadar vergi ödedi? Sen yabancısın, sen man’cısın.

Biz siyasette gerginlik istemiyoruz. Gerginlikten yana da değiliz. Oturalım kavga edelim, böyle bir anlayışımız da yok. E yanlışa birilerinin yanlış demesi lazım. Ben bunu seslendiriyorum. Bunu seslendirmek kavga edelim anlamına gelmez ki. Ben soru soruyorum, cevap veriyor bana vermesi lazım. Hatta şunu da söyledim. Yüreğiniz varsa çıkın bir televizyon kanalına konuşalım kardeşim. Cesaretleri yok, yürekleri yok karşıma çıkamıyorlar. Ben makul, sessiz bir adamım. Ben 80 milyonun hakkını ve hukukunu savunurum.



"ZARRAB İÇİN NEDEN OLUMSUZ CÜMLE KULLANMIYORSUN"

Rıza Zarrab olayı onu da unutturmaya çalışacaklar. Benim cevabını alamadığım bir soru daha var. Üç bakana rüşvet verdi Rıza Zarrab. Halkbankası’nın genel müdürüne rüşvet verdi. Rüşvet verdiğini hükümetin tuttuğu avukat da itiraf etti. Dünyada rüşvete faiz veren hükümet, bu hükümettir. Yeniden bunu araştıralım, soralım diyoruz; gelmiyorlar. “Bize bir şey olur mu” diyorlar. Ben bunu sordum Erdoğan’a, neden Rıza Zarrab için olumsuz bir cümle kullanmıyorsun? Benim için, vatandaş için, emekli için kullanıyorsun. Sayın Erdoğan hangi gerekçeyle Reza Zarrab aleyhine tek cümle kurmuyorsun? Ne oldu?



"2019'DA GELECEĞİZ, 18 ADAYI ALACAĞIZ"

Ege Adaları, 18 adamız ve bir kayalığımız Yunanistan tarafından işgal edildi. Hiçbir sözleşmede bu 18 adanın Yunanistan’a ait olduğuyla ilgili hiçbir belge yok. Adamlar işgal etmişler. Beyefendiler de biz milliyetçiyiz diye ortada geziyor. Ben de sordum. İşgal ediyorlar, niye sesini çıkarmıyorsun? Kendi topraklarından kendi türbelerini kaçırdılar arkadaşlar. 18 adayla ilgili tık yok. Bugün bekledim belki laf söyler. Gene tık yok.

Yunanistan savunma bakanı bana cevap veriyor “gel de al” diyor. Hükümetten yine tık yok. Dün söyledim, yine söyleyeyim. 2019’da geleceğiz, 18 adayı da o kayayı da senin elinden alacağız. Nasıl diyorsan onun da örneğini vereyim ben sana. Rahmetli Ecevit Kıbrıs’ı nasıl aldıysa, aynı şekilde geleceğiz alacağız. Biz onun milliyetçi anlayışından geliyoruz. Milliyetçiyim diye gezenlerin milliyetçilikle ilgisi yoktur.

Biz kendi ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Farklı kimliklerimiz olabilir, inançlarımız olabilir ama hepimiz bayrağımızın altında huzur içinde yaşamak istiyoruz. Eğer bir ülkede insanlar kendi ülkelerinin sokaklarında rahat gezemiyorlarsa, komşumuzun kimliğini sorgulama haline getirilmişse insanlar orada sorun var demektir. Ülkenin yarısı icralıksa orada sorun var demektir.

Dün bir kamyon şoförü arkadaşım dedi ki “geçinemiyoruz” dedi. “Cezalardan bıktık” dedi. “Köprüden para istiyorlar, yoldan para istiyorlar. Dünyanın en pahalı mazotunu vereceğim” diye dert yanıyor. Bütün kamyon şoförü kardeşlerime sesleniyorum. 1 milyon 300 bin kardeşime sesleniyorum. Senin derdini sorununu TBMM’de bütçe görüşmelerinde, cumhuriyet tarihinde ilk kez dile getiren genel başkan benim ve ilk kez dile getiren de CHP’dir.