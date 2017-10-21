CHP kuruluşları birleşme kararı aldı

KUZEY Bavyera CHP Birliği Başkanı Rifat Çolak ile Halk Platformu Başkanı Ali Yılmaz, beraberlerinde Birik Saymanı Ali Demir ve Platform Sekreteri Alev Yılmaz’ın eşlik ettiği toplantıda ayrı ayrı birleşme kararını okudular. Rifat Çolak, “Bu bildiri ile kamu oyuna birleştiğimizi duyuruyoruz. Fikir birliği içindeyiz” derken, Ali Yılmaz ise “Üyelerimizin tamamı birleşmeyi onayladı. CHP’ye sahip çıkmayı borcumuz biliyoruz” diye konuştu.

SEÇİM 25 MART 2018’DE

Her iki tarafın üyelerinin takip ettiği toplantıda Halk Platformu üyelerinin istifa ederek CHP Birliğine katılacağı, üç aylık aidatlarını ödeyenlerin oy hakkına sahip olacağı ve seçime tek çatı altında en geç 25 Mart 2018’de gidileceği duyuruldu.

İTİRAZ GEÇERLİ DEĞİL

Toplantı öncesi CHP Kuzey Bavyera Birliği ikinci başkanının gazetecilere gönderdiği “Birleşme geçerli değildir” ifadesinin yer aldığı mesajla ilgili açıklamada da bulunan Başkan Çolak, “Dokuz kişilik idare heyetinden yedi kişi birleşmeyi onayladı. Parti merkezimizin de onayını aldığımız için bu açıklamayı ciddiye almıyorum. Aldığımız karar tüzüğümüze uygun” dedi.