CHP Kurultayı’nda ikinci gün... Muharrem İnce'den çok sert mesajlar...

BİLİM YÖNETİM KÜLTÜR PLATFORMU ADAYLARI

13:30 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bilim Yönetim Kültür Platformu’na aday gösterdiği 12 isim belli oldu. Bu isimler arasından sekizi seçilecek. isimler şöyle:

Prof. Dr. Lale Karabıyık, Prof. Dr. Zeki Kılıçarslan, Doç. Sibel Özdelir, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Prof. Dr. Fethi Açıkel, Onur Akın, Prof. Dr Ayşe Eser Danışoğlu, Ankara Milletvekili Murat Emir, Doç. Dr. Yunus Emre, Prof. Dr. Ali Rıza Erbay, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer"

KURULTAY’DA DELEGEYE TİNER KOKUSU UYARISI

13:17 CHP Kurultay salonunda Divan’dan gelen tiner uyarısı espirilere neden oldu. Bazı PM adayları, propaganda amacıyla oy kullanılacak kabinlere isimlerini yazdı. Ancak bu yasak olduğu için isimler tinerle silindi. İsimler silinmeden önce Dİvan’dan salona, “İsimler tinerle silinecek, lütfen oy kabinlerinden uzak duralım, kokudan etkilenmeyin” şeklindeki uyarı espirilere neden oldu.

12:00 CHP 36. Kurultayı'nın ikinci gününde parti meclisi seçimi yapılıyor. Tüm uyarılara rağmen oy kullanma kabinlerine adayların broşürleri bırakıldı ve yapıştırıldı. Bazı adayların isimleri yazıldı.

PM için 575, YDK için de 103 aday başvurdu. Adaylar sabah saatlerinde Kurultay’ın yapıldığı Ankara Arena Spor Salonu’na gelerek propaganda için çalışmaya başladı. Stantlar kuran adaylar, bütün salonu pankartlarla donattı.



Adaylara destek verenler de propaganda çalışmalarına katılınca salonda renkli görüntüler ortaya çıktı. Bazı adaylar el ilanı dağıtırken, bazı adaylar stant başında konuşmalar yapıyor. Salonda propaganda çalışmaları sürerken, adaylar Ankara’nın değişik mekanlarında delegelerle kulis çalışmalarını sürdürüyor. 2016’da yapılan Kurultay’da 23 kişi Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesini delerek PM’ye girmeyi başarmıştı.

MUHARREM İNCE'DEN ÇOK SERT MESAJLAR

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı’nda dün Kemal Kılıçdaroğlu 790 oyla beşinci kez genel başkan seçilmiş, Muharrem İnce ise 447 oy almıştı. 1.266 delegeden 1.253’ü oy kullanmış, 16 oy geçersiz sayılmıştı. Muharrem İnce, bugün twitter'dan çok sert açıklamalar yaptı. İnce'nin mesajları şöyle:

-Sözde mükerrer 49 imzayı lütuf göstererek bana bağışlayanlar imzasını aldığı 291 delegenin oyunu alamadı. Kendi partinizin delegesinden imza alıp oy alamıyorsanız milletten nasıl oy alacaksınız?

-127 yeterli imzayı bulamadı, aday olması için 49 imza bağışlıyorum dediğiniz kişi 447 oy aldı. Partide kurduğunuz bu korku düzeniyle mi Türkiye’ye özgürlük getireceksiniz?

-Sokakta varız, örgüt tabanında varız, gönüllerde varız, onun için bu haklı mücadelemize devam edeceğiz.