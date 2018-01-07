CHP kongresinde gergin anlar...

Kongrede Çiğli İlçe Başkanı Utku Gümrükçü ile İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Deniz Yücel, delegelerden il başkanı olmak için oy istedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday sayısının teke düşürülmesini istediği, bu talebi gerçekleşmediği için de kongreye katılmadığı ileri sürüldü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun desteğiyle yola çıkan Deniz Yücel, salona girerken destekçileri 'İşte örgüt, işte başkan' ve 'İzmir Aziz'dir, Aziz kalacak' sloganlarını attı.

Utku Gümrükçü taraftarları ise 'Örgütün adayı Utku Gümrükçü' ve 'Dik dur eğilme örgüt seninle' sloganlarıyla karşılık verdi. Bingöl'ün yanı sıra kongreye CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı. Aziz Kocaoğlu ile 20 Aralık 2015 tarihinde yapılan kongrede tartışan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da salonda yerini aldı.



Kongrenin açılışını önce aday olup sonra yeterli delege desteğini alamadığı gerekçesiyle adaylıktan çekilen CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven yaptı. Güven'in divan başkanlığı için önerdiği Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, oy birliğiyle göreve seçildi. Bingöl, CHP’li belediye

başkanlarının görevden alınmasına tepki gösterdi. Bingöl, “2009 yılında birçok belediyemize darbeciler tarafından operasyon düzenlendi. Haksız yere, hiçbir suç yokken yüzlerce yıl ceza istediler. O hakimler, şimdi FETÖ’den içerideler. O gün 2009’da yaptıklarını şimdi AKP, bizim belediyelerimize yapıyor. Senaryo aynı, taktik aynı. Bu ahlaksızca operasyonların hepsi boşa çıkacak. Gün gelecek, bu kumpasların da alçakça olduğunu göreceğiz” dedi.

SALONDA YUMRUKLU KAVGA

Deniz Yücel’den sonra diğer aday Utku Gümrükçü’nün konuşma yapmak için kürsüye çıkmasından kısa süre sonra bir partili, kürsüye yönelerek, konuşmayı protesto etmeye çalıştı. Partilinin elinde pankart taşıdığı görülürken, pankartın üzerinde ise ‘Kerbela şehitlerinden özür dile’ yazdığı öğrenildi. Partiliye CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger müdahale edince salon bir anda karıştı. İki adayın tarafları birbirinin üzerine yürürken, bazıları arasında yumruklu kavga çıktı. Taraflar, güçlükle sakinleştirildi. Yerinden kalkmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun çevresine etten duvar örüldü. Kürsüde de Utku Gümrükçü’nün etrafı sarıldı. Olayların yatışmaması üzerine divan başkanlığı görevini yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, kongreye 15 dakika ara verirken, partililerin sakinleşmemesi halinde kongreyi iptal edeceğini duyurdu.

'PARTİM İÇİN ÜZÜLDÜM'



Kongre salonundaki gerginliğin ardından verilen arada kürsüye çıkan Utku Gümrükçü, gerginliğin şahsına değil; partiye yönelik olduğunu öne sürdü. 'Deniz Yücel benim kardeşim' diyen Gümrükçü, şöyle konuştu:

"Bu saldırıyı yapan kişi de 2015 seçimlerinde CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in milletvekilliğinin düşürülmesi için onu şikayet eden kişidir. Partim için üzüldüm. Burası İzmir demokrasinin beşiği, insan haklarının özgürlüklerin bir arada yaşama kültürünün gelişmiş olduğu bir kent. Atatürk ilkelerine bağlı yaşama tercihini etmiş Türkiye'nin umudu olmuş bir şehir. Önümüzde uzun bir yol var. Büyük mücadele var. 2019'da Türkiye'de hürriyet mi, dikta mı olacak; onun oylaması var. Bu süreçte birbirimize daha sıkı sarılmalı, saygı göstermeyi öğrenmeliyiz. Birleşe birleşe kazanacağız. 2019'da üç büyük seçim var. Yerel seçim, milletvekilliği, Cumhurbaşkanlığı. Biz hep birlikte İzmir'de ayağa kalkarak tek adam diktasına boyun eğmeyeceğiz. CHP boyun eğmeyen bir partidir. Bu salonda sevmediğim, düşmanlık beslediğim, makamını elinden almak istediğim kimse yok. Kimsenin adamı olmadım, olmam. Deniz Yücel benim kardeşim. Biz onunla bu süreçte hiç kavga etmedik. Bu kongrede gençlerin yarışması CHP'nin umududur."