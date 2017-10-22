CHP: Komşunu tanı, güvenini kazan...

KUZEY Almanya CHP Birliklerinden 30 eğiticinin katıldığı iki günlük seminerde CHP tarihi, parti programı ve tüzüğü, sosyal demokrasi, iletişim ve halkla ilişkiler, sosyal proje uygulamaları konularında atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

‘BAL YAPMAYAN ARI’

Verilen eğitimi ‘CHP’yi iktidara taşıyacak çalışma modelini hayata geçirecek eğitimli kadroların çalışması’ olarak özetleyen Atıcı “Eğiticimci adaylar Cumhuriyet Halk Partisi’ne uzak olmayan kesimlere yönelik sosyal projeler gerçekleştirip; öncelikle komşusunu tanıyıp sempatisini kazanacak, sonra güvenini ve sonuçta da oyunu kazanma yol ve yöntemlerini öğrenecek. Partisinin tüzüğü, tarihi, vizyonu ve misyonu hakkında donanımlı olan eğitimcilerimiz ilerideki çalışmalarda daha başarılı olacaklardır. Böylece bal yapmayan arı gibi boşuna ortalıkta vızıldayıp durmayacaklardır” diye konuştu.