Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>CHP: Komşunu tanı, güvenini kazan...

    CHP: Komşunu tanı, güvenini kazan...

    Ekrem SAĞIR / HANNOVER
    22.10.2017 - 11:56 | Son Güncelleme:

    CHP Mersin Milletvekili ve Parti İçi Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, Aşağı Saksonya’nın başkenti Hannover’de ‘Eğiticiler Eğitim Semineri’ düzenledi.

    KUZEY Almanya CHP Birliklerinden 30 eğiticinin katıldığı iki günlük seminerde CHP tarihi, parti programı ve tüzüğü, sosyal demokrasi, iletişim ve halkla ilişkiler, sosyal proje uygulamaları konularında atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

    ‘BAL YAPMAYAN ARI’
    Verilen eğitimi ‘CHP’yi iktidara taşıyacak çalışma modelini hayata geçirecek eğitimli kadroların çalışması’ olarak özetleyen Atıcı “Eğiticimci adaylar Cumhuriyet Halk Partisi’ne uzak olmayan kesimlere yönelik sosyal projeler gerçekleştirip; öncelikle komşusunu tanıyıp sempatisini kazanacak, sonra güvenini ve sonuçta da oyunu kazanma yol ve yöntemlerini öğrenecek. Partisinin tüzüğü, tarihi, vizyonu ve misyonu hakkında donanımlı olan eğitimcilerimiz ilerideki çalışmalarda daha başarılı olacaklardır. Böylece bal yapmayan arı gibi boşuna ortalıkta vızıldayıp durmayacaklardır” diye konuştu.

    Etiketler: Hannover , Aytuğ Atıcı , CHP eğitim , seminer
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri