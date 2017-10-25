CHP istifa edenlerin yerine belediye başkanlıklarına aday göstermeyecek

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da Deniz Gürel'e yaptığı açıklamada Melih Gökçek’in istifasının ardından yapılacak seçimle ilgili konuşmuş “İstanbul’da aday göstermemiz yanlıştı. CHP’nin Ankara’da aday çıkarmayacağını düşünüyorum" demişti.

Melih Gökçek'in Cumartesi günü istifasından sonra Belediye Meclis seçimlerinde hem CHP'nin hem de MHP'nin aday çıkarmaması gerektiğini vurgulayan Yaşar, bu sözlerinin gerekçesini ise şöyle anlattı:



"Hem seçimle gelen, seçimle gider, diyeceksiniz hem de aday çıkaracaksınız. Bu düşüncemi Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve meclis üyesi arkadaşlarımızla da konuştum. Neticesi olmayan bir işe göstermelik adayla çıkmak doğru değil. Doğru olan MHP’nin de bizim de aday çıkarmamamız."

İSTANBUL'DA YANLIŞ YAPTIK



Yaşar, "Belediye başkanlarının istifasını eleştirip İstanbul’da kaybedeceğinizi bile bile aday çıkarmak da yanlıştı. Çoğunluk orada. ‘3 kişi kandırdım, 5 kişi kandırımla bu iş olmaz. O partinin oyuyla gelmiş meclis üyesi sana oy vermez. Eğer bir şeyleri değiştirmek istiyorsak 2019 seçimlerine iyi hazırlanmalıyız" uyarısı yaptı.



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