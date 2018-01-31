CHP İstanbul'dan Kılıçdaroğlu kararı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kaftancıoğlu'nun, haftasonu Ankara'da gerçekleştirilecek CHP'nin 36. Olağan Kurultayı öncesinde İstanbul kurultay delegeleriyle bir araya geldiği aktarıldı.



Kaftancıoğlu, 172 imzayla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini belirterek, bazı medya organlarında CHP delegelerinden zorla imza alındığına ilişkin çıkan haberlere ilişkin şunları kaydetti: "İstanbul kurultay delegelerinden tek bir arkadaşımız dahi imza istemek için aranmadı. Bizler inandığımız mücadele adına böyle bir eylemi ayıp sayarız. Bugüne kadar da bu konuyla ilgili hiç açıklama yapmadım. Çünkü meselemiz imzalar değil inanç, mücadele, cesaret. Kurultay delegelerimiz partinin vicdanıdır, iradesidir, örgütümüzün sesidir. Onların iradesine hiçbir güç ipotek koyamaz. Ben bu örgütün başkanı olarak onların iradesini kimseye teslim etmem ancak o iradeyi sonuna kadar temsil etmenin mücadelesini veririm. Partimiz bu ülkede demokrasinin öncüsüdür. CHP'de genel başkanlık yarışının varlığı da zaten olması gereken bir durumdur."



Kaftancığlu, eline noter onaylı bir belge ulaştığını vurgulayarak, "400 vatandaşa 3 genel başkan adayımızın ismiyle, 'CHP'nin olağan kurultayında genel başkan olarak kimi görmek istiyorsunuz?' sorusu yöneltilerek, anket yapılmış. Bunu yapanlara ve bunlara inananlara söylüyorum, CHP'nin genel başkanı anketle seçilmez. Ben bir anket yaptırıp, '10 bin kişi Kemal Kılıçdaroğlu'nu istediğini ifade etti.' desem sizin iradenize ipotek koymuş olmaz mıyım? Umarım algı operasyonu yapmak amacıyla hazırlanan bu belge doğru değildir." değerlendirmesinde bulundu.