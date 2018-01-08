CHP İstanbul’da 'tek aday' arayışı

CHP’nin 1247 kurultay delegesinden büyük bölümü oluşturan 250 dolayında delege İstanbul kongresinde belirlenecek. CHP İl Başkanlığı, kongrenin yanı sıra son dönemde belediye operasyonlarıyla gerilimli bir süreç yaşadı. 22’nci dönem CHP İstanbul Milletvekili Ali Kemal Kumkumoğlu, başkan adaylığı ve süreçle ilgili Hürriyet’e şunları söyledi:

2019’A DOĞRU YENİ BAŞLANGIÇ

“Önümüzde zorlu bir süreç var. 2019’da özellikle CHP’nin neredeyse varlık gerekçesi anlamına gelecek birtakım değerlerin, mesela parlamenter demokratik sistemin ortadan kaldırılacağı bir modele doğru gidiyoruz. Dünyanın başka hiçbir yerinde de uygulaması olmayan tek adam yönetimine doğru ülkemiz taşınmaya çalışılıyor. Buna karşı CHP’nin, hayır cephesinin bütün bileşenlerini bir arada tutmak ve onun üzerine yeni şeyler ekleme sorumluluğu var. 2019 hedefine doğru bütün CHP’lileri heyecanlandıracak yeni bir başlangıç yapmalıyız. Kazanan ve kaybedenin olmadığı, sonuçta bütün CHP’lilerin kazandığı ve her CHP’linin kendisini içerisinde gördüğü bir yönetim oluşmalı.

TEK ADAY ARAYIŞI

Ben arkadaşlarımıza, ‘Genel siyasete hakim, Türkiye’nin sorunlarını bilen, bir HDP’liyle Kürt meselesini, bir muhafazakârla siyasal İslam’ı konuşabilecek, ifade yeteneği güçlü, İstanbul’un, yerel yönetimlerin sorunlarını bilen, yerel sorunlara çözüm önerileri üretebilecek, bütün bunları örgütle yapabilecek bir portre olmalı. Sizin gözünüzde bu portreye uygunsam CHP İl Başkanlığı’na adayım’ dedim. ‘Hayır, bu portreye uygun başka birini görüyorsanız ben onun yanında nefer olmaya hazırım’ sözünü de verdim. Bu yaklaşımla ve nezaketle süreci yürütüyoruz. Ben de ‘tek aday’ arayışı içerisindeyim.

CHP RUHU DİRENİYOR

Her türlü muhalefetin baskı altına alındığı, siyasi dengenin kaybolduğu ortamda CHP’den beklenti yükseliyor. Gücünü pekiştirmek için demokrasi tarihinde görülmedik şekilde devletin bütün kurumlarını kullanan bir iktidar anlayışıyla karşı karşıyayız. Vatandaşın beklentilerinin farkındayız. Yurttaşlarımız dişe diş bir mücadele bekliyor. CHP de dişe diş mücadele yapıyor. Düşünebiliyor musunuz, CHP Lideri, hukuk kavramını toplumun zihnine yerleştirebilmek için 480 kilometre yol yürüdü. Sadece CHP değil aslında CHP ruhu da hâlâ direniyor. Cumhurbaşkanı, ‘Biz 15 yıldır iktidarız ama hâlâ kültürel iktidarımızı kuramadık’ diyor. O kuramadığını söylediği kültürel iktidarın temelinde CHP’nin ve Cumhuriyete gönül vermiş kesimlerin direnci söz konusudur. Bu direncin artık kırılamayacağı AKP tarafından da görülmüştür. Şimdi örgütlerimizi yenileyerek, bahardan önce bütün hazırlıklarımız ve çözüm önerilerimizle toplumun karşısına geçeceğiz. Baharla birlikte CHP’den müthiş bir çıkış olacak. Bu da CHP baharı ve aynı zamanda Türkiye baharı olacak.

SİYASİ OPERASYONLAR

İstanbul demek aslında 15 milyonluk bir Türkiye demek. Burada yaşananlar aslında Türkiye’de işlerin nasıl yürüdüğünü ve iktidarın gerçek kaygılarını gösteriyor. Bir belediyede 15 müfettiş görevlendiriliyor, ‘Mutlaka bir şeyler bulun’ deniyor. Devletin en üst katından bu talimat verilirse o müfettişler ya bir şey bulacaklar ya da kendileri gidecekler. Ataşehir ve Beşiktaş’ta yaşananlar hukuki süreçler değildir. İktidar, zayıfladığı bölgelerde muhalefeti yıpratabilmek için güçlenen partiye siyasi operasyon yapıyor. Bu operasyonlar nedeniyle hukuk da töhmet altında bırakılmakta. Her vatandaş, hatta her AKP’li vatandaş da bunların siyasi operasyonlar olduğunu biliyor. Bunlar, toplumda hukuka olan güveni de kökünden sarsan uygulamalardır.

GÜÇ KAYBETTİĞİ KESİN

İktidar partisinin toplumdaki yerinin giderek zayıfladığına ilişkin en küçük tereddüt yok. Bunu tabanda çok iyi görüyoruz. Milyonlarca yurttaşa tek gerekçe söylemeden belediye başkanlarını görevden alıyorsunuz. Üstelik bu demokrasi tarihinde görülmedik bir uygulama. Şu anda bulunduğum ortamda 200 civarında kişi var, atanan Büyükşehir Belediye Başkanı’nın adını söyleyecek tek kişi yok. Erdoğan’ın 20 yıl kendisiyle yol yürümüş siyasileri durup dururken görevden aldığı düşünülemez. Büyük kentlerde AKP’nin giderek güç kaybettiği kesin.

VEKİLLERİN YARISI GİDERDİ

2019’a giden süreç referandumun ikinci yarısı gibi sayılacak. Referandumda kabul edildiği varsayılan düzenlemelerin hayata geçirilmesi için önümüzdeki başkanlık seçiminin mutlaka kazanılması gerekiyor. AKP, bunda başarılı olamayacağı ihtimalini güçlü şekilde görüyor. Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın milletvekillerinin yerine atama imkanı olsa, mevcut AKP milletvekillerinin yarısından fazlası istifa ettirilecektir. İstanbul’da mevcut AKP milletvekillerini de başarısızlıktan sorumlu göstermek istendiklerini biliyoruz.”