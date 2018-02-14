CHP İstanbul'da onu mu aday gösterecek?

Yazarımız Yalçın Bayer, CHP'nin İstanbul belediye başkanlığı için Yasemin Öney Cankurtaran'ı, İzmir için de Kamil Okyay Sındır'ı düşündüğünü yazdı. Bayer'in "Zamlara karşı Türkler evde rakı üretimine geçti" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

"CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, CHP 36. Olağan Kurultayı’nda PM’yi oluştururken yerel seçimlere yönelik kritik bir hamle yaptığı ortaya çıktı. Mevcut MYK üyelerinden iki ismin aday olmamasının sebebinin Kılıçdaroğlu’nun yerel yönetimler üzerinde yaptığı ‘hesap’ olduğu ortaya çıktı.

CHP liderinin tavsiyesiyle Parti Meclisine aday olmayan bu iki isim, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran ve CHP Genel Sekreteri Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır idi. Cankurtaran’ın İstanbul, Sındır’ın da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda değerlendirileceği kulislere yansıdı.

Sındır’ın yaptığı basın açıklaması bunu teyit ederken, öte yandan Kılıçdaroğlu’nun bir tarafı Rumelili olan Cankurtaran’ı geçen dönem MYK üyeliğinde yerel yönetimlere yönelik bir çok sosyal projede görevlendirerek bu sürece resmen ön hazırlık yaptığı da dikkat çekmişti. Tarım profesörü olan Sındır, bir dönem Bornova Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra son seçimlerde parlamentoya girmişti."

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