MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>CHP İstanbul İl Başkanlığı'na haciz şoku

    CHP İstanbul İl Başkanlığı'na haciz şoku

    İHA
    18 Ağustos 2017 - 16:39Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 16:56

    Cumhuriyet Halk Partisi, Kâğıthane ilçe teşkilatı tarafından kiralanan bir deponun 8 aydır kira ücretinin ödenmemesi nedeniyle haciz şoku yaşadı.

    İddiaya göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin Referandum seçimlerinde kullanılmak üzere Kâğıthane Güzeldere Caddesi üzerinde bir depo kiraladı. CHP’li yöneticiler aradan 8 ay geçmesine rağmen deponun yaklaşık 100 bin TL kirasını ödemedi. İş yeri sahibi tarafından kiranın ödenmesi için Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) mahkemeye verildi. Depo sahibi tarafından İstanbul 3.İcra Müdürlüğü yapılan başvuruyu kabul ederek haciz işlemini onayladı. Polis nezaretinde, haciz memurları ve Avukatlar saat 11.30 sıralarında Şişhane Bankalar Caddesi üzerinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına gelerek haciz işlemleri başlattı.

    CHP İl Başkan yardımcısı borca kefil oldu

    CHP İl Başkan Yardımcısı Orhan Örkmez, borca kefil olduğunu ve borcun 10 Eylüle kadar ödeneceğini belirterek haciz işlemlerini durdurdu. Anlaşmaya varılması üzerine haciz işlemleri için gelen nakliye görevlileri İl başkanlığı binasından ayrıldı. Avukatlar Mehmet Aldemir ve Burak Şahin ile CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Orhan Örkmez arasında görüşmeler sonucunda borcun bir kısmın ödendiği öğrenilirken, Örkmez’in CHP Genel Merkeziyle görüşerek, borcun kalan kısmının bugün tahsil edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.Öte yandan haciz işlemleri için gelen avukatlar açıklama yapmadan il başkanlığından ayrıldı.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: CHP , istanbul il başkanlığı , Haciz , kağıthane , depo , Avukat
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri