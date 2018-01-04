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    CHP İstanbul İl Başkanlığı için Yunus Emre iddiası

    Hürriyet Haber
    04.01.2018 - 23:33 | Son Güncelleme:

    CHP'de 13 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan İstanbul İl Başkanlığı için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kulislerde adı geçen akademisyen kökenli Doç. Dr. Yunus Emre ile görüştüğü ifade edildi.

    Düzgünhaber'de yer alan bilgilere göre, CHP’de İstanbul’da yapılan ilçe kongrelerinin ardından, il başkanlığı kulisleri hızlandı. Kulislerde uzun süredir il başkanlığı için ismi dillendirilen Kültür Üniversitesi Ögretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Genel Merkez’deki makamında biraraya geldi.

    Edinilen bilgiye göre görüşmede, Yunus Emre, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na İstanbul İl Başkanlığı için aday adayı olduğunu ifade ederek, “İstanbul İl Başkanlığı için genel anlamda ismim üzerinde bir anlayış birliğinin oluştuğunu görüyorum. Geçmişte partiye yaptığım hizmetler ve akademisyen kimliğimle yaptığım çalışmaların ışığında partiye faydalı olacağıma inanıyorum. Eğer uygun görürseniz, herkesi kucaklayan, ötekileştirmeyen, teşkilatları yapıcı bir şekilde ayağa kaldırmaya hazırım” ifadelerini kullandı.

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun ise görüşmeden oldukça mutlu kaldığı öğrenildi. Gençlerin siyasete girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hayırlı olsun, demokratik bir süreç içerisinde yarışa katılın. Arkadaşlarımla birlikte İstanbul konusunda durum değerlendirmesi yapacağım. Gerekirse yeniden görüşürüz” dediği öğrenildi.

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