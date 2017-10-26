CHP Gökçek’in istifa toplantısına katılmayacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la pazartesi yaptığı görüşme sonrası Twitter hesabından cumartesi günü istifa edeceğini duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek için Büyükşehir Belediye Meclisi, Cumartesi günü saat 14.00’de olağanüstü toplanacak.

Toplantı, Meclis Salonu’nda değil Büyükşehir Belediyesi’nin Konferans Salonu’nda yapılacak. Olağanüstü meclisin üç maddelik gündemi parti gruplarına önceki gün gönderildi. Görüşülecek üç gündem maddesi şöyle:

“Geçen toplantı tutanak özeti. Yerel Eşitlik Eylem Planı’na ilişkin Başkanlık Yazısı. Belediyemiz hizmetleri ile ilgili Başkanlıkça bilgi sunulması.” Gökçek’in istifasını sunacağı meclis toplantısı öncesi Büyükşehir Belediye Meclisi CHP grubundan ise sürpriz bir karar geldi.

ŞOVA DÖNÜŞTÜRECEK

Gökçek’in istifasını sunacağı olağanüstü meclis toplantısına katılmama kararı aldıklarını belirten Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Doğan Yılmazkaya, Gökçek’in STK’ları da davet ederek toplantıyı şova göstermeye çalışacağını savundu. Yılmazkaya Hürriyet’e şunları söyledi:

“Gündemi bize dün (salı) tebliğ ettiler. Birinci madde zaten her zamanki gibi geçen toplantı tutanağı özeti, ikinci madde Yerel Eşitlik Eylem Planı’na ilişkin Başkanlık Yazısı. Asıl dikkat çeken üçüncü maddedeki ‘Belediyemiz hizmetleri ile ilgili Başkanlıkça bilgi sunulması.’ Gündemden anladığımız kadarıyla Melih Gökçek 23 yıllık hizmetini görsel içeriklerle sunacak. Meclise sunabilir, daha önce de defalarca sundu onda bir sakınca yok. Ama belediye başkanı sivil toplum kuruluşlarını da davet etmiş.

Şimdi orada belediye başkanı bunu bir şova dönüştürecek. Sadece mecliste olsaydı bunu karşılıklı olarak konuşabilirdik. Niye istifa ettiğini soracaktık, istifa gerekçeni açıkla diyecektik. Meclis üyelerinin dışında başka kişileri de davet ettiğine göre öyle bir ortamda meclis toplantısı olmaz. O başka bir toplantı oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak bizim öyle bir toplantıda yerimizin olmadığını düşünüyoruz. Grup olarak kararımızı aldık, cumartesi günkü olağanüstü meclis toplantısına katılmıyoruz. İstifadan sonra yapılacak seçimli toplantıya katılacağız.”

İSTİFA SONRASI SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifasını sunmasının ardından yeni başkanın nasıl seçileceği, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 44 ve 45’inci maddeleriyle düzenleniyor. Kanuna göre, Ankara Valisi Ercan Topaca, 10 gün içinde Büyükşehir Belediye Meclisi’ni toplantıya çağıracak. Başkan Gökçek’in istifasını sunacağı 28 Ekim tarihinin cumartesi gününe gelmesi de dikkat çekti. Gökçek’in istifasını resmi olarak hafta sonu vermesinde bir engel bulunmadığı bilgisini veren Valilik yetkilileri, “Melih Gökçek, istifasını ya Seçim Kurulu’na ya da Belediyeye vermek durumunda. Öyle olursa Seçim Kurulu ya da belediye bu istifa talebini Valiliğe iletiyor” açıklamasını yaptı. Vali Topaca’nın çağrısının ardından Meclis’teki her parti meclis üyeleri arasından, kendi başkan adayını belirleyecek. Oylamayla yeni başkan seçilecek.

YENİ BAŞKAN BÜTÇEYLE BAŞLAYACAK

140 üyeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Başkanla birlikte 100 AK Parti’li, 21 CHP’li, 15 MHP’li, 1 BBP’li, 3 de bağımsız üye bulunuyor. Meclisin Kasım ayı olağan meclis toplantısı ise 8 Kasım’da yapılacak. Gökçek’in istifasını resmi olarak 31 Ekim pazartesi tarihinde sunması halinde Vali Topaca’nın olağanüstü çağrı yapmasına gerek olmayacağı belirtiliyor. Gündeme eklenecek maddeyle yeni başkanın seçilebileceği ifade ediliyor. Gökçek’in istifasının ardından seçilecek yeni başkanın ilk icraatlarından birisi de Büyükşehir’in 2018 bütçesi olacak. Kasım ayı görüşmelerinde bütçe mesaisine başlayacak olan Meclis’e yeni seçilecek olan isim başkanlık yapacak.