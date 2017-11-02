CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Bursa'da 

Kılıçdaroğlu, ilçedeki bir düğün salonunda düzenlenen Yörük-Türkmen Dernekleri ve Muhtarlar Buluşması etkinliği öncesinde, düğün salonu bahçesinde çadırlarda gözleme yapan kadınların yanına gitti.

Kadınlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, kendisine ikram edilen gözlemenin tadına baktı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından ilçe merkezindeki bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, 9 yaşındaki Burak Altınok ile bir süre sohbet etti. Altınoluk'a "Büyüyünce ne olacaksın? diye soran Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı olacağım." yanıtını aldı.

CHP İlçe Başkanlığını da ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Çöreler Mahallesi'ne geçerek Mustafa İli'nin evine konuk oldu.

Burada yemek yiyen Kılıçdaroğlu, daha sonra çocuklarla kol kola girerek mahalledeki kahvehaneye kadar yürüdü.

Kılıçdaroğlu, kahvehanedeki vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra İstanbul'a gitmek üzere ilçeden ayrıldı.

Kılıçdaroğlu'na CHP Bursa milletvekilleri Orhan Sarıbal, Ceyhun İrgil, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Erkan Aydın, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve CHP İl Başkanı Şadi Özdemir de eşlik etti.