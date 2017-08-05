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    CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Cankurtaran: İlk seçimde gömülecek

    ANKARA
    05 Ağustos 2017 - 20:11Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 20:11

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Cankurtaran dün yaptığı yazılı açıklamada Ayhan Oğan’ın sözlerine “Sizin uyduruk devletinizin bir seçim kaybetmelik canı var” diye tepki gösterdi ve özetle şunları kaydetti:

    “Türkiye Cumhuriyeti, şehitlerin kanı ile kuruldu, Oğan’ın ‘kuruyoruz’ dediği devlet ise kumpaslarla kurulmaya çalışılıyor. Şehitlerin kanıyla kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli sağlamdır. Sarsılmaya ve içine sızılmaya çalışılabilir ama yıkılamaz. Günü geldiğinde kendisine musallat olmaya çalışanları içinden de üstünden de atmasını bilir. Çünkü bu devletin sahibi bu halkın kendisidir. Bu ülkede yaşayan herkesin devletidir. Oğan’ın ‘kuruyoruz’ dediği devlet ise ancak yandaşların devleti olabilir. Yeni devlet kurduğunuza göre bu devletin ismini, dilini, başkentini de açıklayın da bilelim.

    ‘YSK KURTARAMAYACAK’

    Yeni devletinizin adı Yeni Türkiye mi? Yeni Osmanlı mı yoksa RTE yani Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyeti mi? Yönetim şekli cumhuriyet mi yoksa sultanlık mı? Bir an önce açıklarlarsa tebaalarını meraktan kurtarmış olurlar. FETÖ’nün kadrolaşarak yıkmaya çalıştığı devleti şimdi Oğan yıktıklarını söyleyerek övünüyor. Bu bir suçtur. Biz de diyoruz ki sizin o seçim hileleri, kumpaslar ve soruşturmalarla kurmaya çalıştığınız uyduruk devletinizin bir seçim kaybetmelik canı var. İlk seçimde devletiniz doğmadan gömülecek. Bu sefer YSK da sizi kurtaramayacak.” 

    Etiketler: yasemin cankurtaran , chp , gazetehaberleri
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