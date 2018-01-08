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    CHP Genel Başkan Yardımcısı, TIR'la Ankara'ya gidiyor

    Hürriyet Haber
    08.01.2018 - 10:03 | Son Güncelleme:

    CHP'nin Ekonomi'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Uşak milletvekili Özkan Yalım'la birlikte TIR sürerek İstanbul'dan Ankara'ya gidiyor.

    CHP Genel başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Başbakan Binali Yıldırım ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan 'kamyon' polemiğinde yeni bir perde açtı. Erdoğdu, bugün sabah İstanbul'dan Ankara'ya gitmek üzere TIR ile yola çıktı.

    TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında Kılıçdaroğlu, İstanbul'dan Ankara'ya gelen bir kamyoncunun köprü ve otoyollara verdiği ücretin çok yüksek olduğunu belirterek hükümeti eleştirmişti. Başbakan Yıldırım ise Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında verdiği rakamların gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

    CHP'li Ağbaba, kamyoncuların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için TIR'a bindi. Erdoğdu, gazeteciler eşliğinde sabah saat 08.30'da İstanbul'dan Ankara'ya doğru yola çıktı.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı, TIRla Ankaraya gidiyor

     

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