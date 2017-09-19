CHP fındık için yürüyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşün son gününe ve Giresun'daki final mitingine katılacağını söyledi. Ordu Büyükşehir Belediyesi binası önündeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda CHP'liler ve fındık üreticileri Giresun'a yürümek için bir araya geldi. Yürüyüşe CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri, partililer ve fındık üreticileri katıldı.

KARŞILIĞINI ALAMIYOR

Üreticinin mağdur olduğunu vurgulayan Torun, “Üretici 8.75 lira olarak açıklanan maliyetin altında fındığını 7.5 liradan satmak durumunda. Üreticimiz 1 yıllık emeğinin karşılığını alamıyor. Çocuğunu okula gönderemiyor. Ne kadar korkuturlarsa korkutsunlar, ne kadar baskı kurarlarsa kursunlar inanıyorum ki üretici ürününe sahip çıkacak ve biz hep birlikte fındık için yürümeye devam edeceğiz" dedi. Fındık ürününün Avrupa'da ki bir alıcıya teslim edildiğini, kimsenin ağzını bıçak açmadığını ve yetkililerden de bu konuda ses çıkmadığını belirten Torun, şöyle konuştu:

“Biz ancak yürüyüş ifademizi kullanınca sayın bakan özellikle TMO'nun aldığı fındığın ödemelerinin daha kısa sürede ödeneceğini ve belli iyileştirmeler yapılacağını açıkladı. Demek biz sesimizi yükseltince, hükümete uyarımızı yapınca sonucunu alıyoruz. Ordu'dan başlattığımız yürüyüşte beşer kilometrelerde dinlenmelerimiz olacak. İkinci gün ise 15 kilometre yürüyeceğiz. Yürüyüş 3 gün sürecek ve yaklaşık 47 kilometre yürüyeceğiz” dedi. Yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan yürüyüş Ordu-Giresun karayolu istikametine doğru devam ederken, yürüyüşe katılanların sayısının her geçen saat arttığı da gözlendi.