CHP: "FETÖ’nün elini güçlendirir"

Ağbaba şunları söyledi:

“Hükümet, suçluların bir an önce cezalandırılmasının yerine görselliği öne çıkarmakta, hukuki süreci sulandırarak iç politikada kendi hanesine yazacağı bir şov haline getirmektedir. AKP yöneticileri dahi ‘kuru ile yaşın ayrılamadığını’ ifade ederlerken, mahkemeye çıkan kişilerin hüküm verilmeden suçlu kabul edilecekleri şekilde tek tip kıyafete sokulması hukuka aykırıdır. Guantanamo Kampı benzeri bir uygulama, Türkiye’de hukuk ve insan hakları normlarından hızla uzaklaşıldığını gösteriyor.”