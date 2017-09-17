CHP: Eğitimciler karar vermeli

CHP’nin eğitimden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, “Sayın Cumhurbaşkanı eğitimci değildir. TEOG sınavı kaldırılıyor olsa bile, bunun yerine neyin konması gerektiği eğitimcilerin ciddi tartışmaları sonucu karar vermesi gereken bir iştir” dedi. Karabıyık Hürriyet’e özetle şunları söyledi: “Hiçbir çocuk, başladığı eğitim sistemi ile mezun olmuyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde çocuklar, böylesine denek olarak kullanılmamıştır. Adeta eğitim iktidarın oyuncağı haline gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı eğitimci değildir. TEOG sınavı kaldırılıyor olsa bile, bunun yerine neyin konması gerektiği eğitimcilerin ciddi tartışmaları sonucu karar vermesi gereken bir iştir. Siyasi boyutu karıştırmadan, çocukların ve gençlerin yararını önceleyerek bu ülkenin eğitimcileri, pedagogları, eğitim psikologları bir araya gelmeli, siyasi iktidarın siyasi emellerine alet etmeden uygun bir sistemi ifade ederek yapılandırmalıdır.

ÇOCUKLAR OYUNCAK DEĞİL

Çocuklar siyasetin oyuncağı değildir. Bir kere önce Türkiye’nin her yerindeki okulların nitelik ve nicelik farklarını ortadan kaldırmak gerekiyor.”