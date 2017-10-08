CHP Birliği Londra'da aşure paylaştı

Kuzey Londra’da North Middlesex Universitesi Hastanesi karşısındaki CHP İngiltere Birliği Çalışma Merkezi’nde düzenlenen aşure dağıtımına CHP İngiltere Birliği Başkanı Hasan Dikme, Yönetim Kurulu üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği başkanı Jale Özer, İngiltere Select mağazalar zinciri sahibi Cafer Mahiroğlu, Bi City Tekstil’in sahibi Mehmet Sar’ın da aralarında yer aldığı çok sayıda iş adamı, dernek yöneticisi ve vatandaşlar katıldı.

Kadın Kolları Başkanı Dilek Gerçek, 300 kişilik kazanda pişirdiği aşureyi ikram etti.

PARTİLİ OLAN OLMAYAN GELDİ

Saat 12.00’den 17.00’ye kadar devam eden etkinlikte CHP İngiltere Birliği Kadın Kolları Başkanı Dilek Gerçek’in hazırladığı aşureler ikram edildi.

Birlik başkanı Dikme, “Toplumun bütün kesimleriyla bir araya gelip aşuremizi paylaştık. Partimizden olan, olmayan herkes geldi, sağolsunlar. Katılım gösteren, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

TUNCAY ÖZKAN’LI KUTLAMA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle 28 Ekim 2017’de CHP İngiltere Birliği Çalışma Merkezi’nde bir cumhuriyet etkinliği düzenleceğini de hatırlatan Dikme, “Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eşsiz dehasının eseri Cumhuriyetimizin 94. kuruluş yıl dönümü kutlamalarını merkezimizde yapacağız. Bu yılki kutlamaya CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da katılacak. Demokratik, çağdaş, laik ve adaletli bir Türkiye özlemi içindeki bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.