CHP, Beşiktaş Belediye Başkan adaylığı için Tahir Doğaç isminde uzlaştı

Yeni başkanı belirlemek için bugün toplanacak Beşiktaş Belediye Meclis üyelerinden 26’sı CHP’li, 2’si AK Partili ve 1 tanesi de İYİ Parti’den. Üyeler yeni başkanı belirlemek için bugün saat 15.00’te belediye meclis salonunda toplanacak. Çoğunluğun oyunu alan aday vekaleten başkanlık koltuğuna oturacak.

VALİLİK İKİNCİ BİR YAZIYLA HATAYI DÜZELTTİ

Seçim için İstanbul Valiliği tarafından çağrı gönderilen meclis üyeleri arasında ismi Murat Hazinedar’la ilgili soruşturma dosyasında geçen ve görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Avni Sipahi de vardı. Hürriyet bu detayı haberleştirince Beşiktaş Kaymakamı Abdullah Kalkan imzasıyla Hüseyin Avni Sipahi’ye ikinci bir yazı gönderildi ve davet iptal edildi. Yazıda tebliğ işleminin sehven yapıldığı anlaşıldığı belirtilip, “Sarfınazar edilmiştir” denildi.

ADAYLAR BELLİ OLDU

Beşiktaş Belediye Başkanlığı için yapılacak seçime CHP Parti grubu Beşiktaş Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Tahir Doğaç’ı, AK Parti grubu ise Meclis Üyesi İsmail Akyıldız’ı aday gösterdi. 29 üyeli Beşiktaş İlçe Belediye Meclisi’nde CHP’nin 26, AK Parti’nin 2, İYİ Parti’nin ise 1 üyesi bulunuyor. Seçim, Beşiktaş İlçe Belediyesi Meclis salonunda saat 15.00’de başlayacak.



CHP'nin adayı Tahir Doğaç