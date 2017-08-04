CHP: AİHM’nin kararı skandal

Sarıhan dün yaptığı yazılı açıklamada özetle şöyle dedi: “24 uzman hekimin ‘hayati tehlike’ riski üzerinde durmasına rağmen AİHM’nin, gece yarısı ‘öldünüz mü?’ diye uykularından uyandırılan, açlık grevinin 148. gününde Sincan Cezaevi İnfaz Kampüsü Hastanesi’nde yemekhaneye yakın odalarda ve yanlarında refakatçi olmadan adeta tecrit koşullarında tutulan iki eğitimci için verdiği karar, son birkaç yıldır alınan ‘skandal’ kararlardan biri olarak tarihe geçmiştir. OHAL Komisyonu’nun iki eğitimcinin işlerine iade edilmeleri için gereken incelemeleri bir an önce yapıp karar vermesi yaşamsal önem taşımaktadır. Bu iki insanın yaşam hakkını korumak devletin görevidir.”