Chomsky'den Trump'a tepki!

Kolombiya Dışişleri Bakanı yazılı bir basın açıklamasıyla Venezuela'da 'uluslararası bir biçimde askeri önlemlere ve güç kullanımına karşı' çıktı.

Açıklamada Venezuela'nın egemenliğini ilgilendiren bütün önlemlerin barışçıl yollarla alınması gerektiği belirtildi. Telesur'un haberine göre ABD'li dilbilimci ve düşünür Noam Chomsky de Trump'ın sözlerini 'şok edici ve tehlikeli' olarak tanımladı.

MEKSİKA: KRİZ ASKERİ EYLEMLERLE ÇÖZÜLEMEZ

Kolombiya'dan kısa sir süre sonra Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu en çok eleştiren isimlerden olan Meksika Dışişleri Bakanı Luis Videgaray, "uluslararası ilişkilerde tehdit ve güç kullanımına" karşı çıkarak Venezuela'daki krizin iç ya da dış askeri eylemlerle çözülemeyeceğini vurguladı.

'KABUL EDİLEBİLİR TEK ENSTRÜMAN DİYALOG VE DİPLOMASİDİR'

Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın oluşturduğu, bu dönem Brezilya'nın başkanlığı altındaki Güney Ortak Pazarı (Mercosur) da yazılı bir açıklamayla yine Trump'ın adını anlamadan Venezuela'ya bir askeri müdahale olasılığını kınayarak "Demokrasi için kabul edilebilir tek enstrüman diyalog ve diplomasidir" ifadeleri kullandı.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, Venezuela konusundaki 'askeri seçeneğin' olasılık dahilinde olduğunu söylemişti. Geçen hafta ise ABD, Maduro'yu 'diktatör' olarak tanımlayarak ABD vatandaşlarının ve ABD'li şirketlerin Maduro'yla ticari ilişki kurması yasaklamış ve bakan düzeyindeki pek çok Venezuelalı yetkilinin ABD'deki mal varlıkları dondurulmuştu.