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    Hürriyet >Dünya>‘Chikungunya’ hızla yayılıyor

    ‘Chikungunya’ hızla yayılıyor

    Hürriyet Haber
    17.09.2017 - 11:41 | Son Güncelleme: 17.09.2017 - 11:41

    İtalya’nın başkenti Roma ve çevresinde sivrisinekler tarafından yayılan “chikungunya” virüsü yayılmaya devam ediyor. Virüsten kaynaklanan vaka sayısı 47’e ulaşırken bu bölgelerde kan bağışı durduruldu. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise, bu konuyla ilgili bir uyarı mesajı yayımladı.

    HASTALIĞIN görüldüğü bölgelerde virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için kan bağışları durduruldu. 1.2 milyon kişinin yaşadığı bir alanda kan bağışlarının durdurulması üzerine diğer bölgelerden kan toplanmaya başlandı. Virüsün tespit edilmesiden sonra Roma’da alarm vermekte geciktiği gerekçesiyle Belediye Başkanı Virginia Raggi de hedef tahtasında.

    BELEDİYE ZAMAN KAYBETTİ
    Sağlık Bakanlığı, dezenfeksiyon talimatını ancak günler sonra yerine getirdiği gerekçesiyle Raggi’yi eleştirdi. Sağlık Bakanı Beatrice Lorenzin, yerel sağlık yetkililerinin 7 Eylül’de müdahale talebinde bulunmasına rağmen belediyeyi çok zaman kaybetmekle suçladı ve “Chikungunya bizi çok endişelendiriyor. Roma Belediyesi bir an önce dezenfeksiyon çalışmalarına başlamalı” dedi.
    Belediye Başkanı çarşamba günü 8 semtte dezenfeksiyon çalışması talimatı verdi.

    TURİSTLER UYARILDI
    Bu arada Dünya Sağlık Örgütü (WHO), konuyla ilgili bir uyarı mesajı yayımladı. WHO’nun internet sitesinde yayımlanan mesajda, virüsün yayıldığı bölgelerin yüksek nüfuslu ve turistik yerler olması nedeniyle hastalığın daha da yayılma riski olduğu belirtildi.
    WHO, İtalya’nın bu bölgesine seyahat edeceklere de bir dizi önlem almalarını tavsiye etti. Bu önlemler arasında kolları ve bacakları örten giysiler giyilmesi, cilt üzerinde ya da kıyafetlerde DEET, IR3535 ya da Icaridin maddeleri içeren sivrisinek savarlar kullanılması, pencerelere sineklik takılması da yer alıyor.
    Chikungunya, “kaplan sivrisineği” olarak anılan Aedes türü sirvisinekler tarafından bulaştırılıyor. Hastalık doğrudan insandan insana geçmiyor. Hastalığın belirtileri arasında ateş, şiddetli eklem ağrısı, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, halsizlik ve ciltte döküntü bulunuyor. Eklem ağrılarının çok şiddetli seyredebildiği ve bazı durumlarda aylarca devam edebildiği belirtiliyor. Hastalığın tedavisi bulunmuyor ancak semptomları hafifletilebiliyor. Hastalığın ciddi rahatsızlıkları bulunan kişiler ve yaşlılar için risk teşkil edebileceği vurgulanıyor.

    Etiketler: WHO , Dünya Sağlık Örgütü , ROMA , Chikungunya
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