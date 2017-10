Chiara Ferragni :Hukuk okurken blogger oldum

◊ “Legends of Beauty” dev bir prodüksiyon. Arena di Verona gibi tarihi bir yere buz pisti kurulmuş. Böyle bir gösterinin tasarımcılığını yapmak, bir rüyanın gerçekleşmesi gibi mi sizin için?

- Açıkçası çocukluk rüyalarımdan biri değildi. Zaten moda dünyasında bu tür dokunuşlar yapıyor olmak, benim için çok yeni bir deneyim. Ama Intimissimi için çok uzun zamandır çalışıyorum. Bu marka aileden biri gibi. Çünkü eskiden annem benim için buradan alışveriş yapardı, sonra ben de alışverişe devam ettim.

◊ Bu gösterinin kostümlerini tasarlarken karşılaştığınız en büyük sorun neydi?

- Bir iç çamaşırı markasıyla çalıştığım için, tasaımları iç çamaşırlarıyla uyumlu olarak hazırladım. Buz pateni yapan sporcular giyeceğinden fonksiyonel olması da büyük önem taşıyordu. 6 ay boyunca kostümler üzerinde çalıştık.

◊ Peki bu projeler devam edecek mi?

- Kostüm tasarımı düzenli yaptığım bir şey değil. Evet, modanın içerisindeyim, kendi markam var ve onun dükkanlarını dünyanın dört bir yanında açıyoruz. Ama bu işlerde proje bazında yer almayı daha doğru buluyorum. Tabii ki tek odak noktam kostüm değil ama yapmaktan da keyif alıyorum.





BENİM YOLUMDAN YÜRÜMEYİN, KENDİ YOLUNUZU ÇİZİN

◊ Moda dünyasında blogger olarak çıktığınız yolda büyük başarı elde ettiniz. Kardeşiniz de aynı yoldan yürüyor hatta. İnsanlara ilham kaynağı olduğunuz için üzerinizde bir baskı hissediyor musunuz?

- Teşekkürler. Aslına bakarsan ben her zaman keyif aldığım işi yaptım. Tabii sonra başka bir seviyeye yükselttik işi, bu yüzden ekibime teşekkür etmem gerek. Her gün muhteşem insanlarla çalışma fırsatı buluyorum. Her şey tam zamanında, olması gerektiği gibi oldu. İnsanlara verebileceğim tavsiye; benim yolumdan yürümek yerine kendi yollarını çizmeleri. Hukuk okurken bu yola girdim. İnsanlara hayallerine sahip çıkmayı ve onlar için savaşmaları gerektiğini söylüyorum. Birçok platformda insanlar artık sesinizi duyabiliyor. Kendinizi mutlu edecek ve tutkulu olduğunuz bir şey bulun ve peşine düşün.

◊ Geçen yıl İstanbul’daydınız. Yine gelmeyi düşünür müsünüz?

- Kesinlikle, çünkü çok sevdim. Muhteşem bir deneyim yaşamıştım orada. Hem Vogue hem de Glamour dergisi için objektif karşısına geçmiştim. Ama İstanbul’a ilk gelişim tatil içindi, ardından Bodrum’a geçmiştim. Orada mavi tura çıkmıştım, en rahatlatıcı tatillerimden biriydi.

TÜRKİYE’DE DÜKKAN

AÇMAK İSTERİM

◊ Kendi adınızı taşıyan markanızın dükkanlarını bir bir açmaya başladınız. Tasarımlarınız bu dükkanlarda alıcıyla buluşuyor. Türkiye’ye de bir şube açacak mısınız?

- Çok isterim. Ürünlerim Türkiye’de birçok mağazada yer alıyor ama kendi adımı taşıyan bir dükkanın olmasını çok isterim. Milano’da var, Çin’de dükkanlar açmaya başladık. Avrupa, Amerika ve özellikle de Türkiye’de olsun isterim tabii.

Rus model Irina Shayk, ABD’li oyuncu Katie Holmes ve Chiara Ferragni, şovu en ön sıradan yan yana izledi.

Buz pateni şovunda Rus sporcu Evgeni Plushenko ve İtalyan tenor Andrea Bocelli de sahnedeydi.