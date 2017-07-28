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    Charlie bebek hayatını kaybetti

    LONDRA (İHA)
    28 Temmuz 2017 - 21:17Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 21:17

    "Mitokondriyal tükenme sendromu" ismindeki genetik hastalıkla mücadele eden 11 aylık Charlie Gard kaldığı bakımevinde hayatını kaybetti. 

    İngiltere'de tedavisi yargı sürecine taşınan, "mitokondriyal tükenme sendromu" ismindeki genetik hastalıkla mücadele eden 11 aylık Charlie Gard hayatını kaybetti. 

    Genetik hastalıkla dünyaya gelmesi sonucu ailesi Charlie için yardım kampanyası başlatmış, ABD Başkanı Donald Trump, bebeğin tedavisnin devam edilmesi için aileyi ABD'ye davet etmişti. Charlie’nin ebeveynleri Chris Gard ve Connie Yates hukuki mücadele başlatmıştı.

    Aile, Charlie'nin ABD'deki tedavisi için mahkemeye başvurmuş, ancak mahkemeden red yanıtı gelmişti. Mahkeme kararının üzerine aile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurmasının ardından tekrar olumsuz cevap almıştı.

    Charlie bebek hayatını kaybettiCharlie Gard hakkında verilen karar İngiltere'de protestolara neden olmuştu

    Etiketler: Charlie Gard , Mitokondriyal tükenme sendromu , Donald Trump
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