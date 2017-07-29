Charlie bebeğin fişini çektiler

TEDAVİSİ dünya çapında tartışmalara konu olan 11 aylık İngiliz ‘Charlie bebek’ Charlie Gard hayatını kaybetti. Henüz bilinen bir tedavisi olmayan ve dünyada sadece 16 çocukta bulunan ‘mitokondriyal tükenme sendromu’ adındaki genetik hastalıkla mücadele eden Charlie’nin tedavisi, çeşitli yargı süreçlerinden geçmişti. Charlie’nin ailesi, hiç denenmemiş bir tedavi için Charlie’yi ABD’ye götürmek istemiş, doktorlar karara itiraz etmişti. Çocuklarının tedavi görmesini isteyen Connie Yates ve Chris Gard çifti mahkemeye başvurmuş ancak bu talep İngiliz mahkemelerinin engeline takılmıştı. Aile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gitse de AİHM, İngiliz mahkemesinin vermiş olduğu kararın nihai olduğunu duyurmuştu. Hastalığı nedeniyle kaslarını kullanamayan Charlie, göremiyor, duyamıyor, ağlayamıyor ve makineler olmadan nefes alamıyordu. Solunum cihazından ayrılmasına karar verilen Charlie, adı açıklanmayan bir bakımevinde doktor kontrolü eşliğinde hayata gözlerini yumdu.