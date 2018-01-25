Moda markası Chalayan'ın yüzde 20'sini satın aldı

Chalayan’ın kurucusu Hüseyin Çağlayan, “Yönetim sorumluluğunu paylaşmak beni daha iyi bir tasarımcı yapacak. Stüdyoda daha fazla vakit geçirebileceğim. İnovatif yollarla büyüyeceğiz” dedi. Centricus Kurucu Ortağı Dalınç Arıburnu, “Prestijli bir markayla moda sektörüne girmenin heyecanını yaşıyoruz. Chalayan, gelişiminde kritik bir seviyeye gelmişti. Markayı bir sonraki aşamayı taşımak için doğru zaman olduğuna inandık” diye konuştu.

DAHA İYİ TASARIMCI YAPACAK

Çağlayan konu ile ilgili açıklamasının devamında “Centricus ile yeni bir yolculuğa çıkmaktan büyük onur duydum. Bu sayede inovatif yollarla büyüyerek yeni pazarlara gireceğiz. Yönetim sorumluluğunu paylaşmak beni daha iyi bir tasarımcı yapacak. Stüdyoda daha fazla vakit geçirebileceğim. Bu da büyüme hızını artıracak. Yeni ürün kategorilerine girebileceğiz. Özellikle aksesuar kategorisine özel önem vereceğiz” diye konuştu.

STRATEJİNİN İLK ADIMI

Centricus’un Chalayan’a yaptığı yatırımla ilgili bir değerlendirme yapan Centricus Kurucu Ortağı Dalınç Arıburnu ise, “Prestiji bir markayla moda sektörüne girmenin heyecanını yaşıyoruz. Finansal hizmetler, teknoloji ve altyapı sektörlerinin ardından moda, eğlence, medya ile spor sektörlerine yatırım yaparak dördüncü bir yatırım alanında faaliyet gösterme stratejimizin ilk adımını attık” dedi