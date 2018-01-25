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Moda markası Chalayan'ın yüzde 20'sini satın aldı

Hurriyet.com.tr
25.01.2018 - 12:49 | Son Güncelleme:

Küresel moda endüstrisinde en etkili 500 ismi arasında yer Hüseyin Çağlayan’ın markası Chalayan, uluslararası fon yöneticisi Dalınç Arıburnu’nun kurucu ortağı olduğu İngiltere merkezli Centricus’tan yatırım aldı. Yatırım anlaşması uyarınca Centricus, Chalayan’ın yüzde 20 hissesini devraldı. Chalayan aldığı yatırım ile başta Çin pazarına giriş olmak üzere coğrafi genişlemeye ve yeni teknolojileri kullanarak satışlarının artmasına odaklanacak.

Chalayan’ın kurucusu Hüseyin Çağlayan, “Yönetim sorumluluğunu paylaşmak beni daha iyi bir tasarımcı yapacak. Stüdyoda daha fazla vakit geçirebileceğim. İnovatif yollarla büyüyeceğiz” dedi. Centricus Kurucu Ortağı Dalınç Arıburnu, “Prestijli bir markayla moda sektörüne girmenin heyecanını yaşıyoruz. Chalayan, gelişiminde kritik bir seviyeye gelmişti. Markayı bir sonraki aşamayı taşımak için doğru zaman olduğuna inandık” diye konuştu.Moda markası Chalayanın yüzde 20sini satın aldı

DAHA İYİ TASARIMCI YAPACAK
Çağlayan konu ile ilgili açıklamasının devamında “Centricus ile yeni bir yolculuğa çıkmaktan büyük onur duydum. Bu sayede inovatif yollarla büyüyerek yeni pazarlara gireceğiz. Yönetim sorumluluğunu paylaşmak beni daha iyi bir tasarımcı yapacak. Stüdyoda daha fazla vakit geçirebileceğim. Bu da büyüme hızını artıracak. Yeni ürün kategorilerine girebileceğiz. Özellikle aksesuar kategorisine özel önem vereceğiz” diye konuştu.

STRATEJİNİN İLK ADIMI
Centricus’un Chalayan’a yaptığı yatırımla ilgili bir değerlendirme yapan Centricus Kurucu Ortağı Dalınç Arıburnu ise, “Prestiji bir markayla moda sektörüne girmenin heyecanını yaşıyoruz. Finansal hizmetler, teknoloji ve altyapı sektörlerinin ardından moda, eğlence, medya ile spor sektörlerine yatırım yaparak dördüncü bir yatırım alanında faaliyet gösterme stratejimizin ilk adımını attık” dedi

 

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