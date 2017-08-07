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    Cezayirli kadınlardan bikini isyanı!

    Hürriyet Haber
    07 Ağustos 2017 - 13:57Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 13:58

    Kuzey Afrika ülkesi Cezayir’de herkesin plaja istediğini giyerek gidebilmesi için sosyal medyada başlatılan kampanyaya destek veren çok sayıda kadın bikinileriyle plaja gitti.

    Cezayir'de bazı kesimlerin bikini yerine burkiniyle plaja gidilmesi gerektiğini savunması, plajda özgürlük isteyen kitleyi harekete geçirdi.

    Facebook'ta çeşitli gruplar kuran özgürlük yanlısı kadınlar, bir araya geldi ve burkiniyi destekleyenlere tepki olarak bikinileriyle denize girdi.

    Başkent Cezayir ve Annaba kentinde düzenlenen kampanyanın katılımcılarından biri, "Burası, Annaba'daki halk plajlarından biri ve her şey çok güzel geçti. Bazı erkekler bize baktı, zira buna alışkın değiller ancak sanırım sayımız fazla olduğu için bir şey demediler" dedi.

    Genç kadın, kampanyaya yaklaşık 150 kişinin katıldığını ifade etti.

    ​Ülkede bazı çevreler geleneklere aykırı olduğu gerekçesiyle kadınların bikini ile plaja gitmesine karşı. Bikini yasak olmamakla beraber, kadınlar üzerinde bikini giymemeleri için ağır toplumsal baskı var.

     
    Etiketler: Cezayir , bikini , Facebook
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