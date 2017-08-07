Cezayirli kadınlardan bikini isyanı!

Cezayir'de bazı kesimlerin bikini yerine burkiniyle plaja gidilmesi gerektiğini savunması, plajda özgürlük isteyen kitleyi harekete geçirdi.

Facebook'ta çeşitli gruplar kuran özgürlük yanlısı kadınlar, bir araya geldi ve burkiniyi destekleyenlere tepki olarak bikinileriyle denize girdi.

Başkent Cezayir ve Annaba kentinde düzenlenen kampanyanın katılımcılarından biri, "Burası, Annaba'daki halk plajlarından biri ve her şey çok güzel geçti. Bazı erkekler bize baktı, zira buna alışkın değiller ancak sanırım sayımız fazla olduğu için bir şey demediler" dedi.

Genç kadın, kampanyaya yaklaşık 150 kişinin katıldığını ifade etti.