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Cezayir'de ekonomik kriz gazetelerin basımını durdurdu

AA
09.10.2017 - 17:34 | Son Güncelleme:

Cezayir'de ekonomik krizin başladığı 2014'ten bu yana ülkedeki gazetelerin neredeyse yarısının basımının durduğu belirtildi.

Cezayir Enformasyon Bakanı Cemal Kavan, hükümete bağlı yerel bir radyoda yaptığı açıklamada, "Ülkede ekonomik krizin başladığı 2014 yılından bu yana 26'sı günlük, 34'ü haftalık olmak üzere 60 gazetenin basımı durdu." dedi.
Kavan, internet gazeteciliği ve bilgilerin sosyal medya üzerinden yayılması gibi faktörlerin de söz konusu gazetelerin basımının durmasında etkili olduğunu ifade etti.

Cezayir dünyada ham petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle son üç yıldır ekonomik kriz yaşıyor. Döviz gelirinin yaklaşık yüzde 97'sini petrol satışlarından karşılayan Cezayir'de, 2014 yılına kadar 140 gazete bulunuyordu.

Etiketler: Cezayir , Ekonomik kriz , Gazeteler
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