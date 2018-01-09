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    Cezayı ödemek için mi altın topluyorsunuz

    ANKARA
    09.01.2018 - 23:43 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, Meclis’teki basın toplantısında altın ithalatına dikkat çekti.

    Çıray şöyle konuştu: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron karşısında eşit bir pozisyon sergileyemedi. Sayın Erdoğan’ın Fransa gezisi bir kez daha göstermiştir, randevu karşılığında, uçak, et, zeytinyağı alarak, füze projelerini rüşvet gibi kullanarak dünya lideri olunamaz. Geçen yıl altın dış ticaretinde artış görüldü. Şimdi AK Parti iktidarına soruyoruz: ‘Reza Zarrab davasından gelecek cezayı ödemek için mi altın topluyorsunuz? Altın ithalatını yüzde 176 arttırarak neden 375 tona çıkardınız? Hükümete sesleniyoruz. Eğer iddia ettiğiniz gibiyse Zarrab’dan rüşvet alan bakanlar, bürokratlar sokaklarda ellerini kollarını sallayarak gezerken, yetimin hakkıyla, kul hakkıyla bunların neden olduğu cezayı ödemeyin.”

    Etiketler: iyi parti , Aytun Çıray , gazetehaberleri
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