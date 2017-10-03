Cezası onandı 11 ay hapis yatacak

Çelik’in Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’daki sözleriyle ilgili kararda, “Çelik’in teröristlere karşı yasanın verdiği yetki ve sorumlulukla mücadele eden güvenlik güçlerinin operasyonlarını salt orada yaşayan sivillere karşı yapılıyormuş gibi göstermek suretiyle terör örgütünün Güneydoğu’daki yerleşim yerlerindeki eylemlerini meşru göstermeye çalıştığı” savunuldu. Çelik cezası 5 yıldan az olduğu için, Yargıtay’a başvuruda bulunamayacak. Çelik’in avukatlarından Mahsuni Kahraman, müvekkilinin 11 ay hapis yatacağını, ancak hamile olması nedeniyle infazın ertelenmesi için başvuruda bulunacaklarını belirtti. Çelik, savunmasında kimseyi suçlamadığını ve övmediğini belirterek, “Sözlerimin arkasındayım” demişti.