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    Cezası onandı 11 ay hapis yatacak

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    03.10.2017 - 20:26 | Son Güncelleme:

    Telefonla bağlandığı TV yayınında doğudaki askeri operasyonları eleştiren öğretmen Ayşe Çelik hakkında ‘terör örgütü propagandası’ yapmaktan verilen 1 yıl 3 ay hapis İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nce onandı.

    Çelik’in Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’daki sözleriyle ilgili kararda, “Çelik’in teröristlere karşı yasanın verdiği yetki ve sorumlulukla mücadele eden güvenlik güçlerinin operasyonlarını salt orada yaşayan sivillere karşı yapılıyormuş gibi göstermek suretiyle terör örgütünün Güneydoğu’daki yerleşim yerlerindeki eylemlerini meşru göstermeye çalıştığı” savunuldu. Çelik cezası 5 yıldan az olduğu için, Yargıtay’a başvuruda bulunamayacak. Çelik’in avukatlarından Mahsuni Kahraman, müvekkilinin 11 ay hapis yatacağını, ancak hamile olması nedeniyle infazın ertelenmesi için başvuruda bulunacaklarını belirtti. Çelik, savunmasında kimseyi suçlamadığını ve  övmediğini belirterek, “Sözlerimin arkasındayım” demişti. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Ayşe Çelik , beyaz show
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