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    Cezalandırmak istemişti! Üzerine oturduğu kuzenini öldürdü

    Hürriyet Haber
    19.10.2017 - 06:35 | Son Güncelleme:

    ABD’nin Florida Eyaleti’nde 147 kilo ağırlığında olan bir kadın, cezalandırmak istediği kuzenini üzerine oturarak öldürdü.

    Yerel basının haberine göre, 64 yaşındaki Veronica Green Posey, polise verdiği ifadede, 9 yaşındaki kuzeni Dericka Lindsay'nin söz dinlemediği için cezalandırmak amacıyla üzerine oturduğunu itiraf etti. 

    Gözaltına alınan diğer aile üyeleri, Posey'in önce çocuğu cetvel ve metal çubukla dövdüğünü, sonra kaçmaya çalışan Dericka'yı yakalayıp üzerine oturduğunu anlattılar. Kadın, polislere ifadesinde 325 pound, yani 147 kilo olduğunu bildirdi.

    Gözaltına alınanlardan biri, kız çocuğun nefes alamadığını söyledikten sonra Posey'in onun üzerinde yaklaşık 10 dakika oturmaya devam ettiğini söyledi. Kalktıktan sonra ise çocuğun kalbinin durduğu tespit edildi.

    Etiketler: Amerika , kuzen , CEZA
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