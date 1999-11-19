Cezai ehliyeti yok

Hürriyet, Bilim ve Araştırma Vakfı (BAV) adı altında yandaşlarıyla siyaset, iş ve medya dünyasının tanınmış isimlerine şantaj amaçlı iftira dosyaları düzenleyen Adnan Hoca'nın, ‘çürük raporu’nu ele geçirdi. Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) tarafından verilen ‘Askerlik yapmaya elverişli değil-dir’ raporunda, Adnan Oktar'ın on yılı aşkın süredir, en ağır akıl hastalıklarından biri olan ‘paranoid şizofreni’ olduğu belirtildi. GATA'nın 4 Mart 1988 tarihli raporunda, Adnan Hoca'nın rahatsızlığı, ‘psikotik reaksiyon (ayırt edilmeyen tip) müzmin ve devamlı nitelik kazanmış’ şeklinde teşhis edildi.

Rapor sayesinde kurtulabilecek

GATA raporuna göre, Adnan Oktar'ın Bulvar Gazetesi'nde çıkan yazıları nedeniyle tutuklandığı sırada avukatlarının talebi üzerine, adli tıpta ‘paranoid şizofreni’ şeklinde rapor verildi. Adli tıbbın 2.2.1997 tarih raporunda, Adnan Oktar'ın TCK'nın 46. maddesindeki, ‘Akıl hastalarına ceza verilemeyeceği hükmünden yararlandırılmasının istendiği’ de belirlendi. Oktar, aldığı ‘paronoid şizofreni’ raporu sayesinde ceza almadan kurtulabilecek.

RAPORDA NELER VAR

GATA tarafından verilen raporda, Adnan Oktar'ın ruhi durumu şöyle anlatıldı: ‘‘Ayakta, yaşında, ciddi ve kendine bakımlı görünümde, giyiniş ve tuvaletine özeni çok iyi. Çevresine ilgisi, olupbitenlerden haberdar olma isteği tarzında artmış. Mizacı şüpheci, sosyabilitesi son derece kibar, alıngan, konuşma ve ses tonu normal. Mimik ve jestleri düşünce içeriğindeki patolojilere uygun mağrur ve kendine güven ifade eder tarzda.’’

MEGALOMANİK Düşünce içeriğindeki patalojiler yoğun artmış, serbest zamanları diğer hastalarla sohbet etme tarzındadır. Uyku, yeme, işeme, dışkılama alışkanlıkları tabii yönelimli. Hastalığı hakkında bozuk ağlı, şuur açık. Fikir akış, hız ve ritmi normal olup amaca varmakta, fikir içeriğinde obsesyon, megalomanik ve mistik hezeyan ve referans fikirler tarzında bozulma mevcuttur.

KUŞKULU Spontan dikkat normal, volenter dikkatte artma mevcuttur. Hafıza: Tabii, yargılama tam effektivite neşesizlik tarzında artmış, zaman zaman kuşku tarzında bozulmuştur. Davranışları: Klinik gözleme göre genel aktivitesi normal düzeyde olup kendi halinde odasında oturma, ibadet etme, hastalarla konuşma tarzındadır.

DYP’ye Mert Çiller davet etmiş

ADNAN Hoca lakaplı Adnan Oktar ve müritlerinin oluşturduğu şantaj çetesine, DYP'nin kapılarını, Genel Başkan Tansu Çiller'in oğlu Mert Çiller'in araladığı ortaya çıktı. 6 gün boyunca sorgulanan Adnan Hoca ve müritleri, DYP içinde Tansu Çiller kanadını desteklediklerini itiraf ettiler. Müritlerin yakın arkadaşı olan, Silivri'deki Pembe Köşk'te verilen davetlere sık sık katılan Mert Çiller'in davetiyle DYP'ye giren ekibin, hedef seçtikleri kişilere şantaj yapmak için kullandıkları porno CD'ler ve dergiler de ele geçirildi. Adnan Hoca'nın çetesine yönelik ciddi suçlamalardan biri de, lösemi hastası Oktar Babuna adına toplanan 2.5 trilyon liranın, Bilim Araştırma Vakfı'na aktarıldığı yönünde.

Tuğba Babuna organizatör

Organize Suçlar ve Silah Kaçakçılık Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, şantaj malzemelerini basın mensuplarına göstererek, ‘‘Elimizde daha iki kamyon dolusu şantaj malzemesi var’’ dedi. Oktar Babuna'nın neden gözaltına alınmadığı sorusunu ise ‘‘Oktar Babuna olayın kahramanı. İşi esas organize eden kişi olan kardeşi Tuğba Babuna bunlarla birlikte. O da vakıf üyesi ve Kandilli'deki evde yakalandı’’ karşılığını verdi.

Son 31 kişi DGM'de

55 adamı serbest bırakılan Adnan Oktar ile 30 adamı, dün DGM'ye götürüldü. 15 klasörle birlikte DGM'ye sevk edilenlerin isimleri şöyle: Bilim Araştırma Vakfı'nın Fahri Başkanı, 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar, örgütün firarda olan ikinci adamı Bahadır Güven'den sonra gelen adamı Fırat Develioğlu ve Oktar Babuna'nın kızkardeşi Mihrinaz Tuğba Babuna ile Altuğ Müştak Berker, Arzu Leman Şeref, Hatice Tijen Öztemir, Meltem Arıkan, Alev Ulaşoğlu, Mesut Soltay, Turgut Aksu, Uğur Örmen, Hasan Basri Güner, Emre Çalıkoğlu, Ersin Alacadağ, Mehmet Murat Atmaca, Korkut Yasa, Kartal İş, Ufuk Özturgut, Halim Hilmi Müftüoğlu, Burak Sanlar, Mustafa Kemal Gül, Gökalp Barlan, Emre Nil, Burak Abacı, Murat Terkoğlu, Muhammed Cihat Gündoğdu, F.T, Hüseyin Avni Cemyücel, Esragül Efeoğlu, Nalan Mahinur Tunalı, Filiz Karakaş.

Hoca soyundu hemen kaçtım

Adnan Hoca hakkında, manken Ebru Şimşek'in de aralarında bulunduğu 20 kişi şikáyette bulundu. Adnan Hoca ve müritlerinin, seks tuzağı kurup para karşılığı erkeklerle ilişki kurduğuna dair video görüntülerini basına dağıttığı manken Ebru Şimşek'in, operasyonun başlamasından hemen sonra Emniyet’e gelerek şikáyette bulunduğu belirtildi. Kendisine şantaj yapıldığını iddia eden Ebru Şimşek'in, ‘‘Beni rezil edeceklerini söylüyorlardı. Bunu önlemek için bazı müritlerle ilişki kurmak zorunda kaldım. Son olarak Adnan Oktar'la tanıştırıldım ve onunla da ilişki kurmam istendi. Soyununca fıtığını gördüm. Çok fena oldum ve kaçtım’’ dediği öne sürüldü.





