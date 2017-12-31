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    Cezaevine girdi, bir gün sonra firar etti

    İHA
    31.12.2017 - 10:24 | Son Güncelleme:

    Adana'da uzun süredir 174 bin 491 liralık para cezasını ödemediği için aranan ve yakalanıp cezaevine giren şahıs, bir gün sonra cezaevinden kaçtı.

    Olay Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan bir şahsın Adnan Menderes Bulvarı'nda olduğunu tespit etti.

    Polis hemen adrese baskın düzenledi. Baskında yakalanan şahıs, kendisinin Ali Can P. olduğunu ileri sürdü. Polis, emniyete getirerek yaptığı parmak izi çalışmasında şahsın aranan Halil P. olduğunu belirledi.

    Şahsın 3 kez karşılıksız çek düzenleme suçundan 174 bin 491 lira, ayrıca 2 kez resmi belgede sahtecilik ile hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından arandığı tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil P., tutuklanarak cezaevine götürüldü. Açık cezaevine konulan Halil P., bir gün sonra yeniden firar etti. Polis, her yerde Halil P'yi arıyor.

     

    Etiketler: Adana , Cezaevi
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